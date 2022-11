L’explosion d’Istanbul déchire le marché de rue populaire, tuant 6 personnes et 81 blessés (rapports)

Une explosion à Istanbul a fait au moins six morts et 81 blessés dimanche, dans ce que le président turc condamne et qualifie d’acte terroriste.

Recep Tayyip Erdoğan, le président du pays transcontinental situé entre l’Europe et l’Asie, a condamné les attentats de dimanche après-midi, souhaitant aux blessés un prompt rétablissement.

“Les unités compétentes de notre État mènent des travaux pour découvrir les auteurs de cet acte odieux ainsi que les cercles derrière”, a-t-il déclaré. “Les tentatives visant à obliger la Turquie et la nation turque à se rendre par la terreur n’ont jamais réussi et ne réussiront jamais. Que notre peuple soit assuré que tous les aspects de cet incident seront clarifiés et que les auteurs seront punis comme ils le méritent.”

ERDOGAN EN TURQUIE ACCUSE LA SUÈDE ET LA FINLANDE DE SOUTENIR LE TERRORISME, CONTREFAÇANT POTENTIELLEMENT LES ASPIRATIONS DE L’OTAN

L’explosion s’est produite dans un quartier populaire d’Istanbul où les piétons peuvent se promener sur l’avenue Istiklal.

Le gouverneur d’Istanbul, Ali Yerlikaya, a tweeté que l’explosion s’était produite vers 16h20, soit 13h20 GMT.

Depuis l’explosion, les autorités turques ont fait état de six morts et 81 blessés.

EXPLOSION SUR L’AVENUE PIÉTONNIÈRE D’ISTANBUL ; DÉCÈS SIGNALÉS

Plusieurs vidéos de l’acte sont apparues sur les réseaux sociaux, dont une où une explosion est vue au loin avant qu’une forte détonation n’envoie les piétons se retourner et fuir la scène.

D’autres vidéos montraient la police contrôlant la scène, les conséquences avec des corps jonchant le sol avec des membres cassés et des appendices sanglants, et des équipes d’urgence se précipitant pour aider.

Plusieurs dirigeants mondiaux ont condamné cet acte violent dans des déclarations publiques.

ERDOGAN DE TURQUIE SUGGÈRE À LA SUÈDE ET À LA FINLANDE DE REJOINDRE L’OTAN À DES MOMENTS DIFFÉRENTS

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a déclaré sur Twitter qu’elle était “consternée par l’explosion à #Istanbul”, ajoutant que ses pensées vont aux blessés et aux familles et amis de ceux qui ont perdu la vie”.

La Maison Blanche a également pesé avec une déclaration similaire.

“Les États-Unis condamnent fermement l’acte de violence qui a eu lieu aujourd’hui à Istanbul, en Turquie”, a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. “Nos pensées vont à ceux qui ont été blessés, et nos plus sincères condoléances vont à ceux qui ont perdu des êtres chers. Nous sommes aux côtés de notre allié de l’OTAN, la Turquie, dans la lutte contre le terrorisme.”

Le gouvernement britannique a émis un avis de voyage dans la région et le consulat général de l’État du Koweït à Istanbul a confirmé qu’aucun de ses citoyens ne figurait parmi les victimes blessées dans l’explosion.

Le consulat du Koweït a appelé les citoyens du pays à Istanbul à rester à l’écart des lieux de rassemblement, à faire preuve de prudence et à suivre les instructions des autorités de sécurité.

Entre 2015 et 2017, la Turquie a été attaquée par une série d’attentats meurtriers du groupe État islamique et de militants kurdes en quête d’indépendance.

Selon l’Associated Press, la campagne antiterroriste d’Erdoğan axée sur la répression des militants, des législateurs et des militants kurdes est un point de ralliement clé pour lui alors qu’il cherche à se faire réélire l’année prochaine.