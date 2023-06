L’explosion de Paris détruit un bâtiment, les secouristes recherchent 1 personne disparue

Les secouristes français ont recherché jeudi une personne portée disparue après qu’une puissante explosion a détruit un immeuble de la rive gauche de Paris, blessant au moins 50 personnes.

Dans sa dernière mise à jour jeudi, le parquet de Paris a déclaré que sur les quelque 50 personnes blessées dans l’explosion et l’effondrement du bâtiment, six étaient dans un état critique, a rapporté le journal français Le Monde. L’explosion de mercredi après-midi près de l’hôpital militaire historique du Val de Grâce dans le 5e arrondissement de Paris a froissé la façade d’un bâtiment qui abritait l’Académie américaine de Paris, une école privée de mode et de design située en bordure du quartier latin très fréquenté par les touristes.

En conséquence, un incendie a fait rage mercredi près de la rue Saint-Jacques, envoyant des panaches de fumée visibles de toute la ville.

Les enquêteurs s’efforçaient de déterminer la cause de l’explosion de mercredi. Une possible fuite de gaz était l’une des causes potentielles à l’étude.

Certaines des personnes grièvement blessées ont subi de graves brûlures, a déclaré le ministre français de la Santé, François Braun.

Une personne dont on craignait la disparition a été retrouvée. La police a déclaré que des efforts étaient en cours jeudi pour localiser une autre personne toujours portée disparue.

« Parmi les deux personnes qui étaient recherchées dans les décombres, il s’est avéré qu’une avait déjà été admise à l’hôpital », a indiqué le parquet, selon Le Monde. « Les recherches se poursuivent pour le second », a ajouté le bureau, avertissant : « Ces chiffres pourraient encore évoluer ».

« Les pompiers continuent de déblayer les décombres pour rechercher d’éventuelles victimes », a également déclaré Emmanuel Grégoire, premier adjoint au maire de la capitale, selon la chaîne française BFM-TV.

Selon l’Associated Press, avec plus de 2 millions de personnes densément entassées dans les limites de la ville et des infrastructures historiques – parfois vieillissantes -, Paris n’est pas étranger aux explosions de gaz. Une explosion en janvier 2019 dans le 9e arrondissement a tué quatre personnes et fait des dizaines de blessés.

Le président français Emmanuel Macron a reconnu l’explosion mercredi lors du festival de musique annuel Fête de la musique dans la cour du palais présidentiel de l’Elysée à Paris.

« Ce soir, nous célébrons la musique, mais le cœur n’est pas à la fête. Nous pensons à tous ceux qui ont été touchés par l’explosion de Paris, aux personnes disparues, aux secours à l’œuvre », a déclaré Macron en français, selon à une traduction Google.

