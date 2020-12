La police de Nashville, au Tennessee, pense qu’une explosion massive du matin de Noël dans la ville «était un acte intentionnel». L’explosion a détruit des bâtiments et des véhicules et a rempli le centre-ville de Nashville de fumée et d’incendie.

L’explosion s’est produite vers 6h30, heure locale, près de la deuxième avenue, selon la police de la ville. On pense qu’il a émané d’un véhicule récréatif ou d’un véhicule similaire. Des unités de neutralisation des bombes sont rapidement arrivées sur les lieux et, alors que la police et les agents fédéraux ont ouvert une enquête, un porte-parole de la police a déclaré aux journalistes que l’explosion «Était un acte intentionnel.»

Le MNPD, le FBI et l’ATF enquêtent sur l’explosion de 6h30 sur la 2e Avenue N liée à un véhicule. Cela semble avoir été un acte intentionnel. La police ferme les rues du centre-ville alors que l’enquête se poursuit. pic.twitter.com/YOfMTaKmTH – Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 25 décembre 2020

Trois personnes ont été transportées à l’hôpital après l’explosion, mais aucune de leurs blessures n’a été signalée comme critique.

Cependant, l’explosion a dévasté une grande partie de la Deuxième Avenue, détruisant les façades des bâtiments, brisant les fenêtres, incendiant des véhicules et crachant une épaisse fumée noire dans l’air.

Une énorme explosion secoue Nashville, Tennessee

PLUS: https://t.co/1lNKMbh77a pic.twitter.com/rZBtioQp88 – RT (@RT_com) 25 décembre 2020

Les pompiers ont demandé au public de rester à au moins deux pâtés de maisons du site de l’explosion par mesure de précaution en cas de nouvelles explosions. Une trentaine de personnes auraient été évacuées.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!