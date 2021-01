Des vidéos diffusées sur les médias locaux et partagées sur les réseaux sociaux montraient de la fumée s’élevant du bâtiment endommagé, où la façade semblait avoir été arrachée des six étages supérieurs et des débris visibles dans la rue. Des dizaines de pompiers et de secouristes ont pu être vus soigner les blessés à proximité du site.