Plus de 120 millions d’Américains étaient soumis à des alertes météorologiques hivernales, mais ils sont désormais avertis de se préparer aux inondations.

Au moins 91 personnes ont été tuées à cause des conditions hivernales rien qu’en janvier, dont environ 700 000 clients étaient privés d’eau à cause du gel des canalisations







Au moins 91 personnes sont mortes aux États-Unis à la suite d’une explosion dans l’Arctique qui a soumis des millions de personnes à des avis météorologiques hivernaux, mais une nouvelle menace d’inondation est sur le point d’arriver dans le sud-est à mesure que les températures augmentent.

Plus de 120 millions d’Américains sont sous alerte météo hivernale depuis vendredi et le National Weather Service a mis en garde contre le vent. froid dans plusieurs États dont New York, Illinoisla Géorgie et Louisiane au weekend.

Mais alors qu’une nouvelle semaine commence, une grande partie du sud est confrontée à un risque d’alerte d’inondation chaque jour, selon Météo à Renard.

Certaines parties de la côte du Golfe devraient recevoir 3 à 5 pouces de pluie, tandis que des endroits dans le sud-est de la Floride pourraient être inondés jusqu’à 10 pouces.

La région présente un risque d’inondations soudaines jusqu’à jeudi au moins, selon La chaîne météoqu’ils appellent un « inverse des saisons », alors que le temps passe d’un froid glacial à des températures chaudes potentiellement record.

Au moins 91 personnes sont mortes aux États-Unis à la suite d’une explosion dans l’Arctique qui a soumis des millions de personnes à des avis météorologiques hivernaux. Sur la photo : une partie gelée du New Jersey

Une personne traverse dans des conditions glaciales dans la neige en marchant sur West Tennessee Street à Florence, Alabama

Le temps froid persistant est responsable d’au moins 27 décès dans le Tennessee, selon le ministère de la Santé du Tennessee.

Juste au sud du Mississippi, l’agence de gestion des urgences de l’État a déclaré dimanche que 11 personnes étaient décédées de causes liées au temps glacial depuis le 14 janvier.

Seize autres décès ont été liés aux conditions météorologiques dans l’Oregon, dont une femme enceinte de 21 ans, son frère de 15 ans et son petit ami après que des câbles sous tension sont tombés sur leur voiture et les ont électrocutés à mort.

L’Illinois, la Pennsylvanie, le Mississippi, Washington, le Kentucky, le Wisconsin, New York et le New Jersey ont également connu des décès. Au total, 91 personnes sont mortes à cause des conditions hivernales en janvier, selon Actualités CBS.

Des États aussi éloignés au sud que le Texas et la Floride étaient encore en proie à un climat arctique mortel Dimanche. Partout, du New Jersey à l’Indiana en passant par l’Alabama, les gens continuaient à pelleter la neige.

Les météorologues mettent en garde contre des averses, du brouillard et une accumulation de glace sur les surfaces glissantes qui pourraient compliquer les déplacements du lundi matin.

“La plus grande préoccupation hivernale pour la semaine prochaine concernera les voyageurs du Midwest et du Nord-Est”, a déclaré Dean DeVore, météorologue d’AccuWeather.

Un dégel se profile dans une grande partie du pays. Après des températures inférieures à zéro dimanche matin, les températures à Chicago pourraient grimper jusqu’à 30 °C chaque jour du lundi au mercredi.

Alors que la semaine commence, une grande partie du sud est confrontée à un risque d'alerte d'inondation chaque jour.

Certaines parties de la côte du Golfe devraient recevoir 3 à 5 pouces de pluie, tandis que des endroits dans tout le sud-est pourraient être inondés jusqu’à dix pouces.

La région présente un risque d’inondations soudaines jusqu’à jeudi au moins.

De même, un samedi soir à New York avec un faible pourcentage d’adolescents sera remplacé par un maximum dans les années 40 mardi et mercredi.

Mais ce réchauffement introduit la possibilité de problèmes liés aux glaces dans les plaines du sud et dans une partie de la vallée du Mississippi.

Une grande partie du pays sera encore confrontée au risque de conditions hivernales à l’approche de la semaine de travail.

L’Illinois est soumis à un avis de météo hivernale jusqu’à lundi après-midi alors que des pluies verglaçantes balayent la région, entraînant une accumulation totale de glace pouvant atteindre 1/10e de pouce.

Il faudra peut-être attendre lundi soir pour que les conditions s’améliorent dans une grande partie de l’État.

“Les conditions glaciales sont susceptibles d’avoir un impact sur les déplacements du lundi matin et pourraient également avoir un impact sur les déplacements du soir”, a prévenu le NWS.

L’agence a publié un long avis en Caroline du Nord avertissant d’une vague de froid arctique qui durerait dans la partie centrale de l’État tout au long du week-end.

Les résidents sont encouragés à limiter leur temps à l’extérieur, à se superposer et à surveiller ceux qui pourraient être plus sensibles au froid, comme les personnes âgées.

Une poussée d’humidité déclenchera de la pluie, de la glace et de la neige du Haut-Midwest au nord-est de lundi soir à mercredi.

Des poches de glace localisées devraient avoir un impact sur les régions du nord-est du Texas jusqu’au Michigan et à la Pennsylvanie, tandis qu’un givrage important pourrait se produire dimanche soir du sud-est de l’Oklahoma jusqu’au centre du Missouri.

La plupart des précipitations dans le nord-est tomberont probablement au nord de l’Interstate 80, mais des poches de glace sont possibles plus au sud dans les Appalaches.

Plusieurs centimètres de neige sont prévus dans la partie nord des Grands Lacs et dans le nord-est de lundi soir à mercredi.

Un front d’air froid arctique se déplacera vers le nord-est depuis le sud du Canada au cours des prochains jours (photo : tables de pique-nique au parc national de Bellevue dans le Delaware couvertes de neige)

Les prévisionnistes prédisent qu’une poussée d’humidité déclenchera de la pluie, de la glace et de la neige du Haut-Midwest au nord-est de lundi soir à mercredi (un homme pellete de la neige à Indianapolis)

Pour compliquer les choses dans le Nord-Est, un front d’air froid arctique traversera le sud du Canada au cours des prochains jours. Plusieurs centimètres de neige sont prévus dans la partie nord des Grands Lacs et dans le nord-est de lundi soir à mercredi.

Dans les régions situées le long de la rivière Ohio, la simple action d’un air plus doux circulant sur un sol froid peut produire du brouillard, des nuages ​​et de la « sueur au sol », même s’il ne pleut pas.

Des plaques de glace peuvent se former sur des surfaces plus froides et non traitées en raison de la condensation, et des zones de brouillard et de pluie éparse peuvent compliquer les déplacements dans le sud-est.

Ailleurs, des pluies verglaçantes, du grésil et de fortes rafales de vent plus tard dimanche rendraient les déplacements dans certaines parties du Kansas et de l’Oklahoma particulièrement dangereux, a déclaré le National Weather Service.

Refroidissements éoliens dans l’Iowa on avait l’impression qu’il faisait moins 20 degrés Fahrenheit dans certaines régions.

Mais la fin des températures négatives – qui ont frappé les États-Unis vendredi – était en vue dans certaines parties du pays.

Les températures quotidiennes élevées à Des Moines, la capitale de l’Iowa, par exemple, devraient rester au-dessus de zéro à partir de lundi.

“En l’absence d’apport supplémentaire d’air arctique en provenance du Canada, un réchauffement régulier est prévu pour la partie centrale du pays”, a déclaré le service météorologique.

Des gens traversent Central Park à New York alors que la neige tombe lors d’une tempête hivernale plus tôt cette semaine

Des membres du service d’incendie de Bellows Falls, Vermont, pratiquent une formation de sauvetage en eau froide à Minard’s Pond

La hausse des températures sera un soulagement pour de nombreuses personnes à travers le pays, après que le récent gel profond s’est révélé mortel.

D’autres régions ont vu des conduites d’eau geler dans des régions du sud qui ne sont pas nécessairement habituées au froid profond.

Dimanche, les équipes de Memphis, Tennessee, ont continué à travailler 24 heures sur 24 pour trouver et réparer les tuyaux cassés qui provoquaient une faible pression d’eau dans tout le système.

Le président-directeur général de Memphis Light, Gas and Water, Doug McGowen, a déclaré aux journalistes dimanche après-midi que les équipes progressaient et qu’il s’attend à ce que la plupart des 700 000 personnes desservies par les services publics aient de l’eau rétablie au cours des prochaines 24 heures.

Ils réparaient 10 ruptures de conduites d’eau dimanche après-midi, et McGowen a déclaré qu’il s’attend à en voir davantage à mesure que le sol continue de dégeler.

Le service public a déclaré avoir déjà réparé 41 conduites d’eau cassées et localisé plus de 4 000 fuites dans des maisons et des entreprises.

Les restaurants et les bars utilisaient de l’eau en bouteille pour servir leurs clients dimanche. Certains restaurants sont restés fermés, invoquant un problème d’eau, tandis que d’autres ont proposé un menu modifié.

Memphis était le plus grand système d’approvisionnement en eau du Tennessee, mais pas le seul, à connaître des problèmes dus au temps inhabituellement froid.

Les clients sont assis dans un café alors que la neige tombe vendredi dans le quartier de la vieille ville de Philadelphie.

Un panneau indiquant « Écrire à Joe Biden » est affiché dans la neige à l’extérieur de l’église congrégationaliste d’Acworth, à Acworth, New Hampshire.

Milwaukee, Wisconsin, recouverte de neige et de glace jeudi, alors que le dégel hivernal a touché une grande partie du pays

Une partie de la zone allant du centre et de l’est du Texas à l’ouest du Tennessee devrait recevoir de quatre à six pouces de pluie la semaine prochaine. (photo : un enfant et son père profitent de la neige à Oak Ridge, Tennessee)

L’agence de gestion des urgences du Tennessee a déclaré samedi soir que 28 systèmes d’eau avaient émis des avis d’ébullition de l’eau.

Au Vermont, les températures entre un chiffre et les adolescents n’ont pas empêché les pêcheurs sur glace et les motoneigistes de pratiquer leur sport, et les jeunes sauteurs à ski ont bravé le froid alors qu’ils a concouru dans le nord du New Hampshire.

Mais 23 skieurs et planchistes ont dû être sauvé dans des températures glaciales samedi après s’être perdu dans l’arrière-pays à Killington, dans le Vermont, a indiqué la police.

Sur la côte ouest, davantage de pluie verglaçante était prévue dans la gorge du fleuve Columbia et la zone devrait rester proche ou inférieure au point de congélation jusqu’au moins dimanche soir.

Les arbres et les lignes électriques déjà recouverts de glace pourraient tomber s’ils en recevaient davantage, a prévenu le service météorologique national.

Certains habitants de la ville de Topanga ont été priés d’évacuer en raison de coulées de boue, NBC Los Angeles signalé.

“Restez en sécurité au cours des prochains jours alors que notre région tente de dégeler”, a déclaré le service météorologique. “Les morceaux de glace qui tombent resteront également un danger.”