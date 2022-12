L’explosion de l’Arctique qui balaie les États-Unis met les voyages de vacances en péril

Une explosion arctique a déferlé sur les États-Unis mercredi, apportant un froid glacial et des refroidissements éoliens mortels avant une puissante tempête hivernale qui devrait compliquer les voyages de vacances pour des millions de personnes.

Environ 200 millions de personnes dans les 48 États inférieurs étaient soumises à des alertes météorologiques extrêmes alors qu’une masse d’air glacial descendait des plaines du nord, faisant chuter les températures, a déclaré Bob Oravec, prévisionniste au National Weather Service (NWS).

Les températures à Denver ont plongé mercredi, le premier jour officiel de l’hiver, d’un maximum diurne de 51F (10C) à un chiffre à un chiffre le soir. Le mercure devait descendre en dessous de zéro d’ici jeudi matin.

“C’est le genre de changements qui vont se produire alors que ce front pousse vers le sud”, a déclaré Oravec. “Des chutes de température rapides, parfois 50 degrés ou plus plus froides que la veille. C’est un système assez puissant et puissant.

Les conditions météorologiques extrêmes ont coïncidé avec le début d’une saison des voyages de vacances qui s’annonce comme l’une des plus achalandées depuis des décennies. Près de 113 millions de personnes pourraient parcourir plus de 50 miles à partir de vendredi, selon l’American Automobile Association.

«Nous avons passé une excellente semaine de Thanksgiving avec un minimum de perturbations. Malheureusement, ce ne sera pas comme ça avant Noël », a déclaré le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, à MSNBC.

La tempête imminente, alimentée par l’humidité des Grands Lacs, pourrait déverser jusqu’à un pied de neige sur le haut Midwest entre mercredi et vendredi, avec des conditions de blizzard s’étendant des États des Plaines du nord aux Grands Lacs.

D’ici jeudi soir, un soi-disant “cyclone à la bombe” se formera probablement alors que le puissant front arctique balaye les Grands Lacs, entraînant des températures record sur la côte du Golfe et l’est des États-Unis d’ici vendredi, a déclaré Oravec.

Les avertissements de refroidissement éolien et de gel dur se sont étendus à une grande partie du Texas, de la Louisiane et de l’Alabama, avec une veille de gel dur affichée pour l’enclave de Floride.

Le temps glacial et les refroidissements éoliens inférieurs à zéro, suffisamment froids pour provoquer des engelures sur la peau exposée en quelques minutes, ont dominé une grande partie des prévisions du pays.

Des valeurs de refroidissement éolien tombant à -40F étaient attendues dans l’ouest, des Cascades aux Rocheuses et dans les plaines du nord et du centre, certaines régions voyant le refroidissement éolien plonger jusqu’à -70F jusqu’à la fin de la semaine, a déclaré le NWS.

Le froid extrême représente un danger particulier pour le bétail dans la région à forte intensité d’élevage, a averti le NWS.

Des valeurs de refroidissement éolien aussi basses que -15F étaient prévues après jeudi autour de la région de Dallas-Fort Worth, a indiqué le NWS.

La tempête testera de nouvelles mesures d’hivernage sur le réseau électrique du Texas. Des centaines de Texans sont morts en février 2021 après que des tempêtes hivernales ont surchargé le réseau et que des millions de personnes ont perdu de l’électricité.

Les responsables de l’Electric Reliability Council of Texas ont déclaré cette semaine qu’ils étaient convaincus que le réseau pourrait gérer une demande accrue.

De fortes pluies, des vents violents et des inondations côtières étaient à prévoir dans certaines parties du nord-est jeudi et vendredi. Le front arctique arrivera alors, provoquant le gel des chaussées mouillées et la formation de glace sur les lignes électriques.

La Caroline du Nord et le Kentucky ont déclaré l’état d’urgence, la Virginie-Occidentale a émis un état de préparation et le Colorado a activé 100 soldats de la garde nationale.

Plus de 2 000 vols prévus entre mercredi et vendredi, y compris des vols à destination et en provenance du pays, ont été annulés, selon le service de suivi des vols FlightAware.

Les compagnies aériennes américaines, dont Delta, United Airlines et American Airlines, ont renoncé aux frais de modification et aux différences de tarifs pour les passagers dans une série de zones concernées.