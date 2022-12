L’explosion de l’Arctique et les blizzards perturbent les voyages aux États-Unis avant les vacances

Les voyages de millions d’Américains ont été interrompus alors qu’une explosion arctique étend son emprise à travers le pays.

Les conditions météorologiques extrêmes ont incité les autorités du Midwest à ouvrir des centres de réchauffement, après la mort d’au moins cinq personnes.

Les gens ont été invités à rester chez eux car les décès dus aux intempéries étaient en augmentation.

Le froid arctique a étendu son emprise sur une grande partie des États-Unis vendredi, se combinant avec la neige, la glace et les vents hurlants d’une tempête hivernale mortelle rugissant du Midwest pour perturber l’approvisionnement en énergie et contrecarrer les voyages de millions d’Américains avant le week-end de vacances.

Le climat hivernal extrême, qui a incité les autorités municipales de tout le pays à ouvrir des centres de réchauffement dans les bibliothèques et les postes de police tout en s’efforçant d’agrandir les abris temporaires pour les sans-abri, a été responsable d’au moins cinq morts vendredi.

Un carambolage de 50 véhicules sur l’Ohio Turnpike dans un blizzard près de Toledo a tué deux automobilistes, blessé de nombreux autres et fermé les deux voies de l’autoroute, a rapporté la police d’État.

Les automobilistes bloqués ont été évacués en bus pour les empêcher de geler dans leurs voitures à des températures inférieures à zéro, selon le service d’incendie et de sauvetage de Toledo.

Trois décès liés aux conditions météorologiques ont été confirmés dans le Kentucky voisin – deux d’accidents de voiture et un sans-abri décédé des suites d’une exposition.

“S’il vous plaît, restez à la maison et restez en sécurité”, a déclaré le gouverneur du Kentucky Andy Beshear sur Twitter, annonçant les décès.

Alors que le gel profond s’étendait du Montana au Texas alors qu’il se déplaçait vers l’est, quelque 240 millions de personnes – plus des deux tiers de la population américaine – étaient sous le coup d’avertissements et d’avis météorologiques hivernaux vendredi, a déclaré le National Weather Service (NWS).

La carte des dangers hivernaux existants ou imminents “représente l’une des plus grandes étendues d’avertissements et d’avis météorologiques hivernaux”, a déclaré le NWS.

“Je suppose qu’il fait froid dehors”

Vendredi, l’endroit le plus froid du pays était la ville isolée de Havre, dans le nord du Montana, près de la frontière canadienne, où le mercure était passé d’un minimum de 38 degrés sous zéro Fahrenheit (moins 39 C) à moins 20 juste avant midi, a rapporté le NWS.

“Il a fait plus froid, mais oui, je suppose qu’il fait froid dehors”, a reconnu Tyler Schaub, le directeur du Rod’s Drive Inn, alors qu’il retournait des hamburgers sur le gril.

“Nous y sommes habitués, mais même dans ce cas, il vaut mieux ne pas rester dehors trop longtemps.”

Un froid engourdissant intensifié par des vents violents s’est étendu à travers le Grand Sud jusqu’à la frontière américano-mexicaine, plongeant les facteurs de refroidissement éolien à un chiffre Fahrenheit (moins 18 à moins 13 Celsius) dans la ville frontalière d’El Paso, au Texas. L’exposition à de telles conditions peut provoquer des engelures en quelques minutes.

Des avertissements de gel dur ont été affichés dans le sud de la Géorgie et dans la plupart des quatre États de la côte du Golfe – Texas, Louisiane, Alabama et Floride.

Plus au nord, le système de tempête a produit de la neige aveuglante depuis la région nord des plaines et des Grands Lacs jusqu’à la haute vallée du Mississippi, la vallée de l’Ohio, l’ouest de l’État de New York et les montagnes du nord et du centre des Appalaches.

Le front de tempête a poussé en Nouvelle-Angleterre, où les vagues poussées par le vent ont provoqué des inondations côtières.

Abris, énergie, vols

Les conditions météorologiques extrêmes ont ajouté à une crise humanitaire dans de nombreuses villes confrontées à un afflux de migrants qui ont traversé la frontière sud des États-Unis par milliers ces dernières semaines et manquent d’abris permanents. Leur sort a ajouté aux agences locales qui se démènent pour faire sortir les gens de la rue à l’arrivée de l’explosion arctique.

Les routines domestiques et les projets de vacances des Américains ordinaires ont également été perturbés quelques jours avant Noël.

Les systèmes énergétiques du pays étant mis à rude épreuve par la demande croissante de chaleur et par les dommages causés aux lignes de transmission par les tempêtes, jusqu’à 1,5 million de foyers et d’entreprises américains se sont retrouvés sans électricité vendredi, selon le site de suivi Poweroutage.us.

Les prix du chauffage et de l’énergie ont grimpé en flèche alors que le mauvais temps a forcé des réductions de production d’énergie et que le froid glacial a fait grimper la demande.

Les vents violents, la glace et la neige ont bouleversé le trafic aérien commercial pendant l’une des périodes de voyage les plus achalandées de l’année.

Plus de 5 200 vols américains ont été annulés vendredi, selon le service de suivi des vols FlightAware. Près de 700 vols à destination ou en provenance du principal aéroport de Seattle ont été interrompus alors qu’un système de tempête distinct apportait de la glace et de la pluie verglaçante dans le nord-ouest du Pacifique.

Les pompiers du service d’incendie de Detroit tentent d’enlever la glace de leurs tuyaux d’incendie tout en combattant un incendie d’entrepôt le 23 décembre 2022. Une importante tempête hivernale a balayé une grande partie du Midwest vendredi, faisant chuter les températures à un chiffre et les refroidissements éoliens jusqu’à -35 degrés Fahrenheit . (Matthew Hatcher/Getty Images/AFP Matthew Hatcher/GETTY IMAGES AMÉRIQUE DU NORD/Getty Images via AFP)

L’American Automobile Association (AAA) avait estimé que 112,7 millions de personnes prévoyaient de parcourir 50 miles (80 km) ou plus depuis leur domicile entre le vendredi et le 2 janvier. Ce nombre était susceptible de baisser en raison de conditions météorologiques dangereuses compliquant les déplacements aériens et routiers au début du week-end.

La ville de Buffalo et son comté environnant au bord du lac Érié, dans l’ouest de New York, ont imposé une interdiction de conduire, et les trois ponts frontaliers de la région de Buffalo ont été fermés au trafic entrant en provenance du Canada en raison des conditions météorologiques.

“S’il y a une bonne nouvelle, c’est que la tempête s’est déplacée rapidement dans certaines régions”, a déclaré vendredi le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, à MSNBC.

Les achats de cadeaux de dernière minute peuvent également avoir de faibles chances d’atteindre leur destination d’ici Noël.

FedEx, United Parcel Service, le service postal américain et Amazon.com ont tous alerté leurs clients que des conditions météorologiques extrêmes perturbaient des opérations clés dans le Tennessee, l’Indiana, le Kentucky, l’Illinois, les Dakotas et d’autres régions durement touchées par le froid glacial et les blizzards.

Les météorologues ont déclaré que la tempête massive sur le Midwest s’était matérialisée en un “cyclone à la bombe” – un phénomène causé par une chute drastique et rapide de la pression atmosphérique qui forme une sorte d’ouragan par temps froid.

Alors que certaines régions sous le vent des Grands Lacs ont reçu un pied ou plus de neige vendredi, “la grande histoire n’était pas tant la neige qui tombe mais la poudrerie”, a déclaré le météorologue des services météorologiques Brian Hurley.