L’explosion de la madrassa d’Aybak fait au moins 10 morts en Afghanistan

« L’explosion de midi a fait 10 morts et un nombre indéterminé de blessés. Nos forces de sécurité et de renseignement tentent de trouver les auteurs de cette attaque », a déclaré un porte-parole du ministère de l’Intérieur, Abdul Nafi Takor, dans un message en ligne aux médias. L’école est située à Aybak, la capitale provinciale.

KABOUL — Un attentat à la bombe dans une école religieuse pour garçons de la province de Samangan, dans le nord de l’Afghanistan, a fait mercredi au moins 10 morts et des dizaines d’élèves blessés, ont annoncé des responsables gouvernementaux.

Le directeur provincial du ministère de l’Information et de la Culture, Imdadullah Mohajir, a déclaré dans un communiqué que l’explosion avait eu lieu lors d’un rassemblement de tous les étudiants pour la prière de midi à la madrassa Al Jahadi, à Aybak. Il n’a pas précisé le nombre de blessés ou de tués, mais a déclaré que “le nombre pourrait augmenter”.

L’affilié de l’État islamique en Afghanistan a revendiqué ou a été tenu pour responsable de dizaines d’attentats à la bombe dans des écoles, des séminaires, des sanctuaires et des mosquées ces dernières années, dont beaucoup dans la capitale, mais d’autres dans les provinces du nord, même après que les talibans ont pris le contrôle du pays l’année dernière.

Le groupe musulman sunnite extrémiste a le plus souvent ciblé des sites dans les communautés musulmanes chiites, dans le cadre d’une campagne de longue date contre une secte qu’il considère comme hérétique. Depuis le retour au pouvoir du mouvement sunnite taliban en août 2021, l’État islamique a intensifié et élargi ses attaques dans le but de saper les promesses du nouveau gouvernement de facto d’assurer la sécurité de tous les citoyens afghans.