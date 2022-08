L’explosion de la fin de l’été devrait rendre le Royaume-Uni plus chaud que le Mexique la semaine prochaine alors que la vague de chaleur de 28 ° C suit les fortes pluies

La GRANDE-BRETAGNE est prête pour une explosion de chaleur à la fin de l’été avec des températures prévues pour battre le Mexique ensoleillé.

Les épisodes de pluie continueront de mettre fin à la période la plus sèche du pays depuis un demi-siècle, mais les Britanniques peuvent toujours s’attendre à dépoussiérer les barbecues pour mettre fin à l’été.

Les amateurs de plage du Dorset se sont bronzés alors que l’été grillé de la Grande-Bretagne se poursuivait Crédit : ©Graham Hunt

Les Britanniques ont été frappés par un déluge cette semaine après que d’intenses averses ont balayé certaines régions du pays 1 crédit

Le mercure tirera bien au-dessus de la normale pour cette période de l’année, avec des sommets de 25°C aujourd’hui qui devraient grimper d’un degré chaque jour au cours de la semaine prochaine.

Les températures atteindront environ 28 ° C en milieu de semaine, plus élevées que Mexico qui atteindra des sommets d’environ 24 ° C.

La hausse des températures continuera d’augmenter pendant le reste de la semaine, et les amateurs de soleil peuvent s’attendre à beaucoup de chaleur pour terminer les mois d’été.

Nicola Maxey, porte-parole du Met Office, a déclaré à The Sun Online: “Les températures ne seront pas aussi chaudes que nous l’avons vu en juillet ou au début de ce mois, mais il semble que nous allons avoir une belle période de chaleur bien installée pour la fin de l’été.

“Il y a certainement de fortes indications en ce moment que nous allons voir une formation de haute pression qui pourrait apporter un temps sec et ensoleillé plus stable pour certaines parties du pays.”

Les Britanniques ont été frappés par un déluge cette semaine après que d’intenses averses ont balayé certaines régions du pays, et que davantage de pluie devrait retomber dans la plupart des régions demain.

Mais après quelques averses, la plupart peuvent s’attendre à une fin d’été bien au chaud car le temps devrait se tarir.

Les périodes ensoleillées verront la majeure partie du top 20C britannique au cours de la semaine prochaine se diriger vers un jour férié.

Tom Morgan, météorologue au Met Office, a déclaré: “Nous sommes proches des critères de canicule.”

Il a déclaré que les températures dans les 20 degrés pendant trois jours consécutifs deviendraient une vague de chaleur officielle, mais cela est peu probable.

Bien que ce soit un week-end humide et venteux, les choses devraient se réchauffer à nouveau à partir de lundi.