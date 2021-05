L’explosion de Gaza capturée sur Instagram en direct laisse Internet choqué alors que la Palestine et Israël intensifient les frappes aériennes

Des militants palestiniens ont lancé des dizaines de roquettes depuis Gaza tandis qu’Israël lançait de nouvelles frappes aériennes contre eux tôt mardi dans une escalade déclenchée par la montée des tensions à Jérusalem et des affrontements dans une mosquée emblématique de la ville sainte.

Vingt-quatre personnes, dont neuf enfants, ont été tuées à Gaza pendant la nuit, la plupart lors de frappes israéliennes. Plus de 700 Palestiniens ont été blessés dans des affrontements avec les forces de sécurité israéliennes à Jérusalem et en Cisjordanie en 24 heures, dont près de 500 ont été soignés dans des hôpitaux. L’armée israélienne a déclaré que six civils israéliens avaient été blessés par des tirs de roquettes mardi matin.

Cette vague de violence, comme les précédentes, a été alimentée par des revendications contradictoires sur Jérusalem, qui abrite les principaux lieux saints de l’islam, du judaïsme et du christianisme. Les récits nationaux et religieux rivaux des Israéliens et des Palestiniens sont enracinés dans la ville, ce qui en fait le point focal du conflit prolongé.

Alors que les tensions entre les deux parties montaient en flèche, une vidéo capturant en direct une explosion à Gaza est devenue virale sur les réseaux sociaux.

La coupure fait partie d’une émission en direct animée par un comédien du nom de Maya Hussein basé à Londres. La femme animait un chat en direct pour discuter de la situation à Gaza lorsque la caméra a capturé une autre explosion qui faisait trembler. La diffusion en direct montre quatre utilisateurs.

L’explosion a eu lieu juste à côté de la maison de l’un des participants au chat en direct.

Partageant la vidéo, elle a dit: «Réveillez-vous tout le monde! Des explosions se produisent à Gaza! Notre peuple en Palestine n’est pas en sécurité! Ils ne dorment pas! Ils ont besoin de notre aide! Veuillez partager ceci avec tout le monde! Nous devons rester ensemble! «

Aux petites heures du mercredi matin, les Gazaouis ont rapporté que leurs maisons tremblaient et que le ciel s’éclairait avec les attaques israéliennes, les roquettes tirées par le Hamas et le Jihad islamique et les missiles de défense aérienne israéliens les interceptant.

Les Israéliens ont couru pour s’abriter ou se sont écrasés sur les trottoirs dans des communautés situées à plus de 70 km (45 miles) de la côte au milieu des bruits d’explosions alors que des missiles intercepteurs filaient dans le ciel. Israël a déclaré que des centaines de roquettes avaient été tirées par des groupes militants palestiniens.

La violence fait suite à des semaines de tension à Jérusalem pendant le mois de jeûne musulman du Ramadan, avec des affrontements entre la police israélienne et des manifestants palestiniens dans et autour de la mosquée Al-Aqsa, sur l’enceinte vénérée par les Juifs comme le Mont du Temple et par les musulmans comme le Noble Sanctuaire.

(avec les contributions des agences)

