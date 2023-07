L’explosion de 493 pieds de Shohei Ohtani est le plus long circuit de sa carrière: « C’était bruyant »

Shohei Ohtani a ajouté un autre moment fort à son incroyable mois de juin avec le plus long circuit de sa carrière dans les ligues majeures vendredi soir, devenant le neuvième joueur à atteindre 30 circuits en une saison au 1er juillet.

Ce n’était qu’un coup en solo, cependant, et pas assez pour que les Angels de Los Angeles surmontent un grand chelem de Lourdes Gurriel Jr.

La deuxième manche de Gurriel dans l’enclos des releveurs des Angels dans le champ gauche a été le coup décisif dans la victoire 6-2 des Diamondbacks vendredi soir.

Ohtani a conduit un curseur du gaucher Tommy Henry de 493 pieds au champ droit en sixième manche pour ramener les Angels à 5-1. C’était le plus long circuit dans les majeures cette année.

« C’était bruyant. Je vais en rester là. Je ne l’ai pas regardé. Je n’aime pas vraiment regarder les home runs. Ça ne me faisait pas du bien de quitter les mains », a déclaré Henry, qui a mis fin à sa carrière. -high huit et n’a accordé qu’un seul point sur quatre coups sûrs en 5 2/3 manches.

La superstar bidirectionnelle du Japon est devenue le premier joueur depuis Chris Davis de Baltimore en 2013 à frapper 30 circuits fin juin. Davis en avait 31.

Babe Ruth, Ken Griffey Jr. et Sammy Sosa l’ont fait chacun deux fois. Les autres sont Mark McGwire, Barry Bonds, Luis Gonzalez et Albert Pujols. Les obligations en avaient 39 au 1er juillet 2001 en route pour établir le record d’une saison avec 73.

Regardez: Shohei Ohtani frappe MOONSHOT à 493 pieds

« J’entends parler de tous ces tirs de 500 (pieds) que les gars ont eu dans le passé. Je sais que les calculs avant et maintenant sont un peu différents mais je ne pense pas qu’il y aura une balle plus loin que celle-là », Angels a déclaré le manager Phil Nevin. « Génial. Je veux dire, il a passé une excellente soirée avec deux buts sur balles et le coup de circuit. Cela vous donne un peu d’énergie et nous avons eu des coureurs après cela. Nous n’avons tout simplement pas pu obtenir un gros coup sûr. »

Ohtani a frappé 15 coups de circuit en juin. En plus d’être un record des Angels pour le plus de tous les mois, il a égalé Babe Ruth (1930 Yankees), Bob Johnson (1934 A’s) et Roger Maris (1961 Yankees) pour la marque AL en juin.

« En prenant du retard 1-0 sur un gars comme ça, j’ai essayé de revenir dans la zone. Lancer un curseur au milieu de la plaque n’est pas dans le plan de match », a déclaré Henry après avoir amélioré son dossier à 5-1. « Heureusement, pour l’attaque, c’était un match de quatre points à ce moment-là, laissez l’eau couler à l’arrière et revenez-y. »

Gurriel a frappé son sixième claquement en carrière lorsqu’il a conduit un curseur complet de Griffin Canning (6-3) dans l’enclos des releveurs des Angels dans le champ gauche. Gurriel a dégagé les bases après que Canning ait donné des marches à Jake McCarthy, Geraldo Perdomo et Ketel Marte – tous avec deux retraits.

« J’ai été patient », a déclaré Gurriel par l’intermédiaire d’un interprète. « Je n’ai pas vu assez de lancers de qualité avant le match, alors j’ai juste attendu mon lancer. »

Gurriel a également marqué le premier point de l’Arizona lors de la première manche lorsque Evan Longoria a aligné un coup sûr au champ gauche.

Canning a disputé six manches et a accordé cinq points sur trois coups sûrs. Il en a retiré neuf, mais les quatre marches se sont avérées coûteuses.

« Mon entraîneur d’université l’a appelé un lanceur au nez sanglant. Vous recevez en quelque sorte un coup de poing au visage, puis vous êtes prêt à sortir et à concourir. C’était donc un peu ce qu’était ce soir », a déclaré Canning à propos du rebond après avoir lutté. tôt.

Tenir la distance

Les trois circuits les plus longs d’Ohtani sont arrivés au Angel Stadium. Son record précédent était un entraînement de 470 pieds contre Kris Bubic de Kansas City en 2021. C’était également le cinquième long ballon d’Ohtani cette semaine.

Reportage de l’Associated Press.