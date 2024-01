L’explosion dans l’Arctique américain fait 10 morts alors que New York met fin à une séquence de sécheresse due à la neige : en direct

Une cabane de pêche du XIXe siècle anéantie par une vague de 15 pieds après qu’une tempête a frappé le Maine ce week-end

Au moins neuf personnes ont été tuées lors des violentes tempêtes hivernales qui balayent les États-Unis.

Des avertissements de temps violent ont été émis d’un océan à l’autre mardi après que de fortes chutes de neige ont touché le nord-est et que des pluies verglaçantes ont inondé le nord-ouest du Pacifique.

Le Midwest, les Grandes Plaines et les Rocheuses peuvent s’attendre à une autre journée de températures record et extrêmement froides avec des refroidissements éoliens inférieurs à -30 degrés Fahrenheit (F). Les gens ont été avertis d’éviter autant que possible de sortir à l’extérieur en raison du risque d’engelures et d’hypothermie.

Buffalo, New York, a reçu environ dix pouces de neige ces derniers jours. Malgré cela, le match éliminatoire de la NFL entre les Bills de Buffalo et les Steelers de Pittsburgh s’est déroulé lundi soir après avoir été reporté de dimanche en raison des conditions. Après que les supporters aient aidé à creuser le stade, les Bills ont battu les Steelers 31-17.

Un bref répit du froid dangereux devrait suivre mercredi – avant qu’une autre explosion arctique ne frappe le pays plus tard cette semaine, a rapporté le service météorologique national.