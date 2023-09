L’explosion artistique ArtStation de Baldur’s Gate 3 regorge de superbes œuvres d’art D&D

Maintenant que La porte de Baldur 3 est disponible sur PC et PS5 depuis un petit moment, le développeur de jeux Larian Studios a jeté un coup d’œil scintillant derrière le rideau avec le propre Art Blast du jeu sur ArtStation Magazine, nous offrant une tonne de regards fascinants sur l’art conceptuel, les rendus de modèles et plus de la version du jeu sur le classique Donjons & Dragons esthétique.

Alors que bien sûr D&D lui-même nous a donné beaucoup d’art pour étoffer le mondes de Faerûn et au-delàdécouvrant comment l’équipe d’artistes conceptuels et de modélistes de Larian a traduit ce monde – des vues panoramiques à ses créatures les plus sombres, en passant par de nouveaux héros et ennemis familiers – en une esthétique cohérente pour La porte de Baldur 3 est fascinant. Il y a beaucoup de choses intéressantes ici, des rendus de personnages haute résolution aux concepts d’équipement et d’environnement, en passant par les tests d’éclairage et les concepts d’emplacements scéniques. C’est un niveau incroyable d’informations sur ce qui entre dans la création d’un jeu, non seulement vaste comme La porte de Baldur 3 estmais comment construire Donjons & Dragons‘ esthétique fantastique traditionnelle en quelque chose de tout à fait unique tout en donnant l’impression les gens de TTRPG connaissent et aiment.

Cliquez pour voir quelques faits saillants, mais trouvez-en des tonnes, tonnes plus d’art, y compris certains très spoilers éléments si tu n’as pas fini avec l’énorme CRPG pour l’instant—sur ArtStation.