L’explorateur pense avoir retrouvé l’avion perdu d’Amelia Earhart dans le Pacifique

Un pilote et explorateur qui s’est lancé dans une expédition en mer d’une valeur de 11 millions de dollars pense avoir résolu l’un des plus grands mystères du monde : le dernier lieu de repos de l’avion d’Amelia Earhart, disparu en 1937.

Tony Romeo, ancien officier du renseignement de l’US Air Force et PDG de Deep Sea Vision, a vendu l’année dernière des biens immobiliers commerciaux pour financer son exploration des fonds marins de l’océan Pacifique, ratissant le fond de l’océan avec la technologie sonar dans la zone suspectée du crash d’Earhart.

Son équipe a examiné les données sonar prises en décembre par un drone sous-marin lors de son voyage de recherche et a trouvé une image surprenante : une forme floue semblable à un avion, selon Romeo, il s’agit du bimoteur Lockheed 10-E Electra d’Earhart.

L’image a été prise à environ 100 miles de l’île Howland, à mi-chemin entre l’Australie et Hawaï.

Earhart et son navigateur, Fred Noonan, devaient y atterrir en juillet 1937 pour une escale de ravitaillement dans le but de devenir la première femme pilote à faire le tour du monde – mais n’y sont jamais parvenus.

Elle a été déclarée morte deux ans plus tard après que les États-Unis ont conclu qu’elle s’était écrasée quelque part dans l’océan Pacifique, et ses restes n’ont jamais été retrouvés.

Roméo pense que l’image, bien que floue, est celle de l’avion d’Earhart, compte tenu de sa forme unique.

“Eh bien, vous auriez du mal à me convaincre que c’est tout sauf un avion, d’une part, que ce n’est pas l’avion d’Amelia”, a-t-il déclaré à l’émission “TODAY” de NBC dans une interview diffusée lundi.

“Il n’y a pas d’autres accidents connus dans la région, et certainement pas de cette époque avec ce genre de conception avec la queue que vous voyez clairement sur l’image”, a-t-il ajouté.

Bien qu’il soit trop tôt pour déterminer s’il s’agit bien de l’avion perdu depuis longtemps, c’est une perspective passionnante.

L’équipe de Romeo prévoit de revenir sur le site plus tard cette année ou au début de l’année prochaine avec une caméra et un véhicule télécommandé pour prendre de meilleures images de l’éventuel site de l’épave.

« La prochaine étape est la confirmation et nous avons beaucoup de choses à savoir à ce sujet. Et on dirait qu’il y a des dégâts. Je veux dire, il est là depuis 87 ans à ce stade », a déclaré Roméo.

Et le retour n’est pas une tâche facile ni bon marché, car le voyage nécessite un équipement coûteux et de haute technologie. Lors du voyage de Roméo, ils ont utilisé un drone sous-marin « Hugin » fabriqué par la société norvégienne Kongsberg, la le journal Wall Street signalé.

Lors de son dernier voyage, l’expédition a utilisé un submersible sans pilote pour scanner 5 200 milles carrés de fond océanique. L’image de l’avion suspect a été retrouvée reposant à environ 5 000 mètres sous l’eau, a rapporté le WSJ.

“Je pense moi-même que c’est le plus grand mystère de tous les temps”, a déclaré Roméo. “Certainement le mystère aéronautique le plus persistant de tous les temps.”