L’exploitation minière en haute mer risque de causer des dommages «irréversibles» aux océans et nuit aux espèces menacées, avertissent les scientifiques | Actualité Climatique

Une forme controversée d’exploitation minière consistant à extraire des minéraux des fonds marins risque d’avoir des impacts “durables et irréversibles”, y compris sur des espèces menacées à l’échelle mondiale comme les baleines bleues, ont averti les scientifiques.

Un article évalué par des pairs a déclaré que les bruits forts et constants de la machinerie pourraient interférer avec les fréquences uniques utilisées par les baleines, les dauphins et les marsouins pour communiquer et naviguer dans l’océan.

Masquer ces sons risque de séparer les mères et les petits et de perturber l’alimentation et de forcer les baleines à faire surface rapidement, selon les scientifiques de l’Université d’Exeter et des laboratoires de recherche de Greenpeace.

L’étude, publiée dans la revue Frontiers in Marine Science, a déclaré que le bruit de l’exploitation minière “se chevaucherait” avec ces fréquences et confondrait et affligerait ces espèces importantes, les obligeant à modifier leur comportement, tout comme elles sont déjà menacées par changement climatique et la pêche.

Les minéraux critiques sont de plus en plus demandés alors que les pays abandonnent les combustibles fossiles et cherchent à renforcer énergie sécurité.

Le lithium, le cobalt et le graphite sont utilisés dans les batteries pour les voitures électriques, le silicium et l’étain pour l’électronique et les terres rares pour les voitures électriques et les éoliennes.

Mais la perturbation des écosystèmes marins “à n’importe quelle échelle est susceptible d’être durable et irréversible”, a averti le journal.

Le Dr Kirsten Thompson, professeur d’écologie à l’Université d’Exeter, a comparé le bruit à des travaux routiers constants dans un quartier humain qu’il était impossible d’étouffer.

“Imaginez si votre quartier était soudainement perturbé par des travaux de construction qui se déroulent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, votre vie changerait radicalement”, a-t-elle déclaré.

“Votre santé mentale serait compromise, vous pourriez changer votre comportement pour y échapper. Ce n’est pas différent pour les baleines ou les dauphins.”

L’exploitation minière en haute mer est une méthode relativement nouvelle de récupération des minéraux et des gisements du fond de l’océan.

L’industrie n’a pas encore obtenu l’autorisation de commencer l’exploitation commerciale, mais pourrait commencer cet été après les réunions de mars et juillet de l’Autorité internationale des fonds marins, qui réglemente l’activité dans les eaux internationales.

De nombreux chercheurs espèrent que les matériaux enfermés dans le fond marin pourraient aider à créer de nouvelles technologies plus vertes comme les voitures électriques à longue portée, les batteries rechargeables plus légères et les éoliennes qui peuvent résister aux conditions météorologiques extrêmes.

Le monde en 2040 devrait avoir besoin de quatre fois plus de minéraux critiques pour les technologies énergétiques propres qu’aujourd’hui, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Mais d’autres avertissent que l’exploitation minière en haute mer pourrait affecter les océans de manière inattendue, notamment en perturbant les habitats des fonds marins et les animaux intelligents au sommet de la chaîne alimentaire. Beaucoup dans ce groupe appellent à une réduction de la demande d’énergie et de matériaux ainsi qu’à une diminution des combustibles fossiles.

L’étude de l’Université d’Exeter appelle à davantage de recherches sur les impacts de l’exploitation minière en haute mer sur la mégafaune.

Le gouvernement britannique soutient les appels en faveur d’un traité mondial sur les océans, en cours de négociation la semaine prochaine aux Nations Unies, qui pourrait aider à assurer la protection de 30% des océans du monde d’ici 2030.

Cependant, il s’est également engagé dans la stratégie des minéraux critiques de l’année dernière à “en savoir plus sur les minéraux des fonds marins et à évaluer les défis et les opportunités de leur extraction”.

Il a convenu de ne pas soutenir la délivrance de licences pour des projets d’exploitation minière en eaux profondes “à moins ou jusqu’à ce qu’il y ait des preuves suffisantes de l’impact potentiel sur les écosystèmes des eaux profondes”.

