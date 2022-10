L’exploitation humaine pousse les systèmes de survie de la Terre au bord du gouffre, selon un rapport | Actualité Climatique

Les experts mondiaux de la conservation ont émis une alerte rouge pour l’état de la nature alors que l’exploitation humaine pousse les systèmes de survie de la planète au bord du gouffre.

Un rapport conjoint du WWF et de la Zoological Society of London montre que les populations d’animaux sauvages ont chuté dans le monde entier.

Et l’organisme de bienfaisance a averti le nouveau gouvernement britannique de ne pas être “complice” d’une nouvelle destruction de la nature en annulant des décennies de protection de l’environnement.

L’indice complet de la planète vivante montre que les populations mondiales d’espèces sauvages clés ont chuté de 69 % en moyenne en moins de 50 ans.

Il accuse l’exploitation forestière, l’agriculture et d’autres formes d’exploitation humaine de réduire les habitats dont dépend la faune.

Tanya Steele, directrice générale du WWF-UK, a déclaré à Sky News : “Si la faune ne peut pas survivre, alors nous non plus.

“Nous savons que la nature est la clé de voûte de notre lutte contre le changement climatique.

“Toutes les projections, tout ce que les climatologues nous disent, c’est qu’il devrait y avoir plus de nature sur terre si nous voulons maintenir des niveaux dangereux de réchauffement climatique à 1,5°C.”

L’Indice Planète Vivante est compilé tous les deux ans et suit près de 32 000 populations de 5 230 espèces.

Il montre que la région la plus menacée est l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale, où la population a chuté de 94 %.

L’exploitation forestière et la perte de forêts au profit de l’agriculture ont été des facteurs clés. Déjà 17 % de la forêt amazonienne d’origine ont été perdus, et 17 % supplémentaires se sont dégradés.

À moins qu’il n’y ait une action rapide pour sauver ce qui reste, la forêt tropicale atteindra probablement un point de basculement où elle se transformera irréversiblement en savane sèche.

Lire la suite:

COP27 : tout ce qu’il faut savoir sur les négociations climatiques qui s’annoncent

Le gouvernement prévoit de plafonner les revenus des entreprises d’énergie renouvelable

Mais le WWF est également préoccupé par la menace qui pèse sur la protection de l’environnement au Royaume-Uni.

Il s’est joint à d’autres groupes de protection de la faune pour avertir que de nouvelles politiques gouvernementales qui encouragent la croissance économique avec moins de réglementations pourraient épuiser davantage la nature.

Les candidatures des autorités locales pour être l’une des nouvelles zones d’investissement du gouvernement se clôturent vendredi.

Et les règles qui ont protégé la qualité de l’air et de l’eau, les habitats et les plantes et animaux vulnérables pourraient également être déchirées dans un feu de joie de bureaucratie.

Mme Steele a déclaré: “Nous sommes extrêmement préoccupés.

“Le Royaume-Uni est l’un des pays les plus pauvres en nature de la planète et nous savons qu’une société et une économie saines dépendent d’un monde naturel florissant.

“Nous avons besoin que cette administration du Premier ministre Truss ne soit pas complice de la destruction de la nature, ici au Royaume-Uni mais aussi dans le monde.”

Le WWF veut une législation pour retirer des magasins britanniques les produits liés à la déforestation dans d’autres pays.

Il exhorte également le gouvernement à montrer l’exemple en présentant un plan d’action pour la nature lors d’un sommet mondial sur la biodiversité au Canada en décembre.

“Malgré la science, les projections catastrophiques, les forêts en feu, les pays submergés, les températures record et les millions de déplacés, les dirigeants mondiaux continuent de s’asseoir et de regarder notre monde brûler devant nos yeux”, a ajouté Mme Steele.

Le gouvernement s’est engagé à inverser le déclin de la nature d’ici 2030.