L’exploitation forestière controversée pourrait avoir lieu dans le nord de l’Okanagan, des consultations publiques supplémentaires sont nécessaires

L’exploitation forestière controversée sur le mont Rose Swanson de Spallumcheen devrait se poursuivre après qu’un appel d’une décision autorisant l’exploitation forestière ait été rejeté par le Conseil des pratiques forestières.

Avant toute exploitation forestière, l’Office affirme que davantage de consultations auprès du public seraient bénéfiques aux plans d’exploitation.

Rose Swanson Mountain a été désignée zone sensible en 1996, et les récents projets de BC Timber Sales visant à récolter dans la région ont été rejetés par la communauté, car la montagne est un site récréatif très utilisé. L’arrêté zones sensibles avait les quatre objectifs suivants :

• Entretenir et améliorer le réseau de sentiers à l’usage des récréatifs

• Protéger la qualité visuelle de la zone

• Maintenir les valeurs récréatives en limitant la récolte du bois aux systèmes sylvicoles à faible impact.

• Protéger la zone contre le vandalisme et le vol de bois

En juillet, le Forest Practices Board a examiné une demande d’un membre du public visant à faire appel de l’approbation des modifications apportées au plan de gestion forestière de BC Timber Sales.

Le conseil a décidé de ne pas faire appel des modifications apportées au plan de gestion forestière. Cependant, comme de nombreuses personnes dans la région craignent que l’exploitation ne mette en péril la valeur récréative et naturelle de Rose Swanson Mountain, le conseil encourage la tenue d’une consultation publique avant toute exploitation forestière.

« De l’avis du Conseil, les résultats et les stratégies de BC Timber Sales représentent un équilibre raisonnable entre la récolte du bois et la préservation des activités et des valeurs récréatives dans la région de Rose Swanson Mountain », a déclaré le président du Forest Practices Board, Keith Atkinson, dans une lettre ouverte.

BC Timber Sales a divisé la région de Rose Swanson Mountain en deux zones. La première zone comprend les sentiers principaux, et le conseil affirme que les restrictions sur la récolte de bois dans cette zone devraient avoir « peu ou pas d’impact sur les loisirs dans cette zone ». Aucune récolte de bois n’aura lieu à moins de 100 mètres de la première zone, à l’exception des récoltes nécessaires à l’assainissement et à la récupération.

La récolte du bois dans la deuxième zone peut avoir lieu, mais elle est limitée aux systèmes sylvicoles à faible impact et un maximum de 50 pour cent de la surface terrière peut être récoltée à moins de 15 mètres d’un sentier de zone 2.

« BC Timber Sales devra tenir compte des commentaires du public lorsqu’elle envisage de récolter du bois. BC Timber Sales s’est engagé, dans ses résultats et ses stratégies, à soumettre les plans de récolte du bois au public pour commentaires au moins 120 jours avant le début des travaux », a écrit Atkinson.

Le conseil note que « de nombreuses personnes » s’opposent à toute récolte dans la région de Rose Swanson Mountain et affirme que le gouvernement « a maintenant l’occasion de répondre aux préoccupations du public en élaborant un nouveau plan de gestion qui prend en compte les connaissances et les commentaires de la communauté locale. .»

Un plan de gestion pour la zone a été créé dans les années 1990 mais n’a jamais été mis à jour. Par conséquent, il a été automatiquement annulé en 2006. Le conseil estime qu’un nouveau plan de gestion « qui reflète le point de vue du public » serait utile.

Marge Sidney, présidente de l’Armstrong Spallumcheen Trails Society, affirme que la société « n’est pas contre l’exploitation forestière », mais que le plan de gestion forestière doit prendre en compte des valeurs autres que la simple récolte génératrice de profits.

« Ce qui nous pose problème, c’est que nous avons besoin que toutes les valeurs soient prises en considération, comme les espèces rares et en voie de disparition, les valeurs autochtones, les zones riveraines et les loisirs, et ainsi de suite », a-t-elle déclaré au Morning Star.

Elle a déclaré que BC Timber Sales avait « fait table rase » et pourrait potentiellement retarder la vente aux enchères du bois jusqu’à l’année prochaine.

« Nous voulons voir ce qu’ils feront d’ici là. »

Sidney siège à un comité restreint qui examine les plans de récolte de BC Timber Sales. Elle a déclaré que BC Timber Sales avait déclaré qu’elle apporterait des cartes du plan d’exploitation forestière à la prochaine réunion du comité pour qu’ils puissent les examiner.

« Nous serions ravis que BC Timber Sales intègre FireSmarting dans son plan », a déclaré Sidney, expliquant que la région de Rose Swanson Mountain présente des risques d’incendie qui doivent être nettoyés.

« Il y a beaucoup de bois mort et en train de mourir », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle était sceptique quant à la récolte du bois par BC Timber Sales, car « le bois qui reste sur pied n’a aucune valeur ».

