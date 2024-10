L’exploitant d’une prison sous contrôle fédéral a dépensé des millions pour régler des plaintes pour mauvais traitements au Tennessee

NASHVILLE, Tennessee — La principale société pénitentiaire privée aux États-Unis a dépensé plus de 4,4 millions de dollars pour régler des dizaines de plaintes alléguant des mauvais traitements – dont au moins 22 décès de détenus – dans ses prisons du Tennessee depuis 2016.

Plus de 1,1 million de dollars de ces paiements concernaient la plus grande prison du Tennessee, la prison longtemps scrutée Centre correctionnel Trousdale Turnerqui fait actuellement l’objet d’une enquête fédérale.

Les détails de près de 80 règlements fournis à l’Associated Press par le biais de demandes d’archives publiques font état de passages à tabac brutaux, de négligence médicale et de cruauté dans les quatre prisons et deux prisons de CoreCivic au Tennessee.

Dans un cas, un détenu de Trousdale qui craignait pour sa vie a battu à mort son compagnon de cellule, Terry Childress, pour être transféré dans une autre prison, selon le procès fédéral. Aucun garde n’est venu en aide à Childress dans l’établissement en sous-effectif chronique, affirme la poursuite. La famille de Childress a reçu un règlement de 135 000 $.

L’avocat de la famille, Daniel Horwitz, a reçu l’ordre d’un juge de cesser de dénigrer publiquement CoreCivic et de prendre tweets en bas le qualifiant d’« usine à mort ». Il intente une action en justice pour cause de bâillon.

Le ministère américain de la Justice a récemment annoncé une enquête sur Trousdale, soulignant que les rapports de violence sont endémiques depuis son ouverture en 2016. L’enquête intervient après des années de « rapports bien documentés faisant état d’agressions physiques, d’agressions sexuelles, de meurtres, de flux incontrôlés de contrebande et de graves pénuries de personnel », a déclaré le procureur américain Henry Leventis.

« Il semble certainement que le règlement des poursuites soit un coût pour faire des affaires, plutôt qu’une alarme, un signal d’alarme, une sirène », a déclaré Mary Price, avocate générale de Families Against Mandatory Minimums, qui a plaidé en faveur de l’enquête Trousdale.

CoreCivic, dont le siège est à Brentwood, au Tennessee, a une valeur nette de 1,44 milliard de dollars telle que mesurée par la capitalisation boursière.

Les détenus survivants ou leurs familles en deuil se battent souvent depuis des années pour parvenir à un règlement. Certains ont défendu publiquement leur cause, s’adressant aux médias et participant à des manifestations. Mais pour accepter un règlement, il fallait généralement se calmer. Et, typique des règlements dans tous les secteurs, CoreCivic n’a admis aucun acte répréhensible.

Le règlement le plus important s’élevait à 900 000 $ suite au suicide d’un détenu de l’établissement correctionnel de South Central, au cours duquel le personnel avait falsifié des dossiers. Trois autres coûtaient environ 300 000 $ chacun.

Mais ces paiements étaient l’exception. La moitié des règlements étaient de 12 500 $ ou moins. Certains n’impliquaient aucun argent.

« Dans beaucoup de ces cas, malheureusement, les victimes et les membres de leurs familles sont dans cette position de choisir entre une certaine somme d’argent, ce qui est probablement plus que ce qu’ils ont vu depuis longtemps, ou dire leur vérité et partager leurs histoires. et vraiment être capable de faire quelque chose qui mette fin à cela », a déclaré Ashley Dixon, une lanceuse d’alerte qui a travaillé moins d’un an en tant qu’agent pénitentiaire de Trousdale.

Un porte-parole de CoreCivic, Ryan Gustin, a refusé de commenter des accords spécifiques, affirmant que la plupart étaient assortis de conditions de confidentialité. Il a déclaré que le secteur correctionnel avait généralement des problèmes de personnel et a souligné les incitations à l’embauche et les stratégies de CoreCivic pour remplacer les travailleurs d’autres établissements à l’échelle nationale. Il a déclaré que les installations CoreCivic offrent « des soins médicaux et de santé mentale complets » et sont étroitement surveillées par l’État.

Les règlements ne représentent qu’une fraction des poursuites auxquelles CoreCivic a été confronté concernant ses installations du Tennessee. Les 22 camps de la mort ne représentent également qu’une fraction des plus de 300 décès survenus dans les quatre prisons CoreCivic depuis 2016.

Plus de la moitié des centaines de décès ont été jugés naturels, y compris Jonathan Salada, qui gisait sur le sol de sa cellule à Trousdale, pleurant de douleur après s’être vu refuser des médicaments contre le diabète, selon un procès intenté en 2018. Il a été transporté à l’infirmerie mais est retourné dans sa cellule à deux reprises avant d’être retrouvé inconscient trois jours plus tard et déclaré mort à l’hôpital. Le procès a été réglé à 50 000 $.

Les procès réglés affirment que même les postes critiques ne sont parfois pas pourvus dans les prisons CoreCivic, laissant les détenus sans protection et incapables d’obtenir de l’aide en cas d’attaque.

Adrian Delk a reçu un règlement de 120 000 $ après que sept membres d’un gang l’ont presque battu à mort pendant « entre 20 minutes et une heure » sans que personne n’intervienne à Hardeman en 2016, selon son procès. Il a ensuite été poignardé et battu à nouveau, subissant plusieurs blessures permanentes.

Le personnel pénitentiaire n’est pas à l’abri de la violence. À Trousdale en 2019, une conseillère a perdu un œil et a subi d’autres blessures permanentes lorsqu’un détenu l’a attaquée avec un couteau artisanal et l’a violée. Les autorités avaient retenu les médicaments antipsychotiques du détenu en guise de punition pour consommation de drogues illégales.

Lors d’un audit d’État de 2023, un gardien a déclaré : « À Trousdale, je ne me sens pas en sécurité à tout moment. »

Leventis, le procureur américain, a noté que le Tennessee était au courant de problèmes dans ses installations CoreCivic. L’agence correctionnelle de l’État a infligé à CoreCivic une amende de 37,7 millions de dollars dans quatre prisons depuis 2016, dont 11,1 millions de dollars pour des problèmes à Trousdale. Les violations incluent le non-respect des exigences en matière de personnel. Le contrôleur de l’État a publié des audits cinglants en 2017, 2020 et 2023.

Pourtant, les dirigeants de l’État ont systématiquement minimisé les problèmes et renouvelé les contrats avec CoreCivic, une entreprise qui joue un rôle important dans les dépenses politiques. Le Tennessee est le plus grand client public de CoreCivic, représentant 10 % du chiffre d’affaires total en 2023, selon un dossier de l’entreprise. Le PDG Damon Hininger a même proposé sa candidature au poste de gouverneur en 2026.

« CoreCivic a été un partenaire très important pour l’État », a déclaré le gouverneur républicain Bill Lee aux journalistes après l’annonce de l’enquête Trousdale.

Lorsque Dixon, l’ancien gardien de Trousdale, a témoigné devant les législateurs de l’État en 2017 au sujet de la mort de Salada et d’un deuxième prisonnier, Jeff Mihm, le président du comité a tenté de lui interrompre la parole à deux minutes.

« Elle vient de vous parler d’un décès dans l’un de nos établissements, et on va lui interrompre ? » a répondu le représentant démocrate Bo Mitchell, suscitant des applaudissements.

Mihm s’est également vu refuser des médicaments et des traitements psychiatriques à Trousdale et s’est suicidé en 2017, selon un procès qui a finalement abouti à 5 000 $.

« Je pense que c’est très triste que ce soit une petite somme qu’ils reçoivent, parce que la vie de ces gens valait bien plus que cela », a déclaré Dixon à l’AP après avoir pris connaissance des colonies.

De nombreuses affaires réglées affirment que les détenus se sont vu refuser des soins préventifs de base – des médicaments contre le diabète, un inhalateur, une canne, des médicaments contre les crises. Souvent, soit les détenus n’étaient pas autorisés à voir un prestataire, soit celui-ci rejetait leurs préoccupations, affirment les poursuites. Ils décrivent des conséquences horribles, notamment des décès dus à des cancers et à des pneumonies non diagnostiqués, un suicide, une amputation d’une jambe et une lésion cérébrale.

Au centre de détention du comté de Metro-Davidson, Belinda Cockrill a souffert de douleurs abdominales extrêmes pendant des mois, incapable de garder sa nourriture et a perdu plus de 30 livres (13,6 kilogrammes), mais a été traitée principalement avec des médicaments contre la diarrhée, selon une poursuite fédérale intentée en 2016 par sa mère.

Cockrill est finalement devenue insensible et a été transportée d’urgence à l’hôpital, où elle a fait un arrêt cardiaque et est décédée. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’on a découvert qu’elle souffrait d’un cancer rectal qui s’était propagé à plusieurs organes.

La mère de Cockrill a reçu un règlement de 45 000 $.

Adam, le fils de Kathy Spurgeon, est décédé en novembre lorsqu’il a développé une infection après une opération cardiaque alors qu’il était détenu à Trousdale. Spurgeon a déclaré qu’elle avait été induite en erreur sur l’état de santé de son fils et qu’on lui avait refusé des médicaments, malgré ses demandes.

Spurgeon n’a pas poursuivi CoreCivic parce qu’elle craignait des représailles contre son autre fils, Millard, qui a été transféré à Trousdale après la mort d’Adam. Elle a déclaré que des membres d’un gang de prison avaient appelé, menaçant de blesser Millard si elle ne payait pas des milliers de dollars en argent de protection, ce qu’elle a fait.

«Je ne pouvais pas prendre le risque de faire tuer mon fils», a déclaré Spurgeon.