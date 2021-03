L’exploitant du réseau électrique du Texas dirige son PDG après une panne de courant mortelle causée par la tempête hivernale

L’entité qui fournit de l’électricité à la majeure partie du Texas a décidé de licencier son PDG, car elle fait face à des critiques pour ne pas avoir préparé le réseau électrique pour la tempête hivernale du mois dernier et laisser des millions de personnes sans chauffage pendant des jours.

Le conseil d’administration de l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) a donné un préavis de 60 jours au président et chef de la direction Bill Magness, a déclaré la société à but non lucratif dans un communiqué après une réunion mercredi soir. Pendant la période de transition, il «Travailler avec les chefs d’État et les régulateurs sur les réformes potentielles», tandis que le conseil cherche son remplaçant.

Magness est à la tête d’ERCOT depuis 2016. En 2019, il a reçu plus de 876 000 $ de rémunération en salaire et autres avantages. Il est devenu la cible principale des législateurs du Texas irrités par la panne d’électricité et a eu une longue session de grillades à la législature de l’État la semaine dernière, où il a défendu la réponse d’ERCOT à la crise.

«Cela a fonctionné pour ne pas nous empêcher d’entrer dans une panne d’électricité dans laquelle nous serions encore aujourd’hui, c’est pourquoi nous l’avons fait,» il a dit. «Maintenant, cela ne fonctionnait pas pour la vie des gens, mais cela fonctionnait pour préserver l’intégrité du système.»

La panne de courant a balayé le Texas à partir du 15 février, affectant plus de 4 millions de clients, dont beaucoup pendant des jours. Elle a été causée par une tempête hivernale avec des températures inhabituelles sous le point de congélation, qui a mis à genoux de nombreuses capacités de production. Incapables de chauffer leur maison à l’électricité, certains Texans sont morts d’hypothermie ou d’empoisonnement au monoxyde, essayant de se réchauffer en brûlant du carburant. La panne d’électricité a également causé des dommages importants aux systèmes d’approvisionnement en eau, car les tuyaux ont gelé et éclaté parce que l’eau ne pouvait pas y être pompée.

L’exploitant du réseau électrique est accusé de ne pas avoir hiverné ses équipements à la suite d’une vague de froid en 2011, qui a causé des problèmes similaires au Texas. Au cours de son témoignage, Magness a déclaré aux législateurs qu’ERCOT suivait les directives établies par la législature de l’État, offrant de nouvelles munitions aux critiques de la déréglementation du Texas.

Le conseil d’administration d’ERCOT a voté le licenciement de Magness avec seulement environ la moitié de ses membres présents. La semaine dernière, plusieurs personnes ont démissionné de leurs fonctions au sein de l’organe directeur, dont la présidente Sally Talberg.

Lundi, DeAnn Walker, chef de la Commission des services publics du Texas, le régulateur de l’État supervisant les réseaux électriques et autres services publics, a annoncé sa démission. Walker a déclaré qu’elle partageait la responsabilité de la calamité, mais que «Les autres devraient se manifester avec dignité et courage et reconnaître comment leurs actions ou inactions ont contribué à la situation.»

