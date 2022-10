L’exploitant du banquet de Joliet veut un permis d’alcool – Shaw Local

Le propriétaire de la salle de banquet El Dorado veut un permis d’alcool qui fait face aux objections des voisins et du commissaire aux alcools de la ville.

Le conseil municipal de Joliet pourrait décider mardi après avoir entendu un avocat faire valoir que les revenus de la salle de banquet financeraient un réaménagement de 2 millions de dollars de trois bâtiments autour de l’emplacement au 1399 Plainfield Road.

Un membre du conseil lors d’une réunion d’atelier lundi a suggéré que le propriétaire dépose la question jusqu’à ce qu’il puisse rencontrer des voisins et en discuter.

Le propriétaire Nelson Robles a déclaré au conseil qu’il “avait eu un incident avec l’un des voisins qui avait tenté de m’attaquer” et qu’il n’avait pas pu discuter de ses plans avec eux.

La salle de banquet El Dorado est à moins de 50 pieds de la maison la plus proche, selon un rapport de la Commission des alcools au conseil.

La commission des alcools est également le maire, et le maire Bob O’Dekirk a recommandé le refus d’un permis d’alcool pour El Dorado.

“Les gens derrière votre installation étaient très francs il y a un an, et ils le sont aujourd’hui”, a déclaré O’Dekirk à Robles.

Cinq résidents sont venus à une audience de la Commission des alcools sur la question pour s’y opposer, et ils ont présenté une pétition avec plus de voisins contre. Un certain nombre de personnes sont venues à l’audience pour soutenir le permis d’alcool, mais il s’agissait de parents et d’employés du propriétaire, selon le rapport.

L’avocat John Partelow a déclaré au conseil que l’une des personnes qui parlaient pour le projet était un voisin.

Partelow aide Nelson prévoit «une mise à niveau importante» de la propriété, qui comprend également une maison qui serait démolie, un bâtiment commercial vieillissant et un atelier de carrosserie qui serait converti à un nouvel usage.

La salle de banquet El Dorado fait partie d’une parcelle d’immeubles commerciaux que Nelson Robles possède sur Plainfield Road à Joliet. 17 octobre 2022. (Bob Okon)

L’atelier de carrosserie est également proche des maisons voisines, et Partelow a déclaré que l’entreprise était une préoccupation constante pour les voisins.

Mais la membre du Conseil, Jan Quillman, a déclaré que la salle de banquet était une préoccupation plus importante d’après ce qu’elle entendait.

“Je reçois tout le temps des appels de gens qui se plaignent de la salle de banquet”, a déclaré Quillman à Partelow. “Ils n’appellent jamais pour l’atelier de carrosserie.”

Quillman a également remis en question le nombre de places de stationnement disponibles pour les banquets.

Partelow a déclaré qu’il y avait 48 espaces spécifiquement pour la salle de banquet, mais que des espaces d’autres propriétés commerciales de Robles sur le site seraient disponibles pendant les banquets. La salle de banquet de 3 000 pieds carrés aurait une capacité de 100 personnes.

Partelow a déclaré que les banquets seraient limités aux heures de 17 h à 23 h les vendredis, samedis et dimanches.