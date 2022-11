L’exploit audacieux des musées amène une importante exposition d’art ukrainien en Espagne

Commentez cette histoire Commentaire

MADRID – Dans un contexte de bombardements russes, de fermetures de frontières et d’un voyage en camion de 3 500 kilomètres (2 150 milles) à travers l’Europe, le musée national espagnol Thyssen-Bornemisza s’est associé au musée national d’art d’Ukraine pour apporter secrètement des dizaines de Des œuvres d’art ukrainiennes d’avant-garde du XXe siècle à Madrid pour une exposition unique et un témoignage de soutien au pays déchiré par la guerre.

« Dans l’œil de l’ouragan. Le modernisme en Ukraine 1900-1930 », s’ouvre au public mardi, présentant quelque 70 œuvres provenant principalement de la galerie de Kyiv et du musée du théâtre, de la musique et du cinéma du pays. Il se poursuivra jusqu’en avril prochain.

L’exposition constitue la première fois qu’un si grand corpus d’art moderne quitte l’Ukraine. Les circonstances dans lesquelles il a été organisé en font un exploit de défi culturel.

“C’est super important pour nous comme moyen de protéger notre patrimoine, que nous ayons réussi à sortir les œuvres de la zone de guerre”, explique Katia Denysova, l’une des commissaires de l’exposition.

L’exposition est une idée originale de la collectionneuse d’art et militante d’origine suisse Francesca Thyssen-Bornemisza, fondatrice du réseau de soutien des musées pour l’Ukraine, et de son ami, l’historien de l’art et conservateur ukrainien Konstantin Akinsha. Ils en ont eu l’idée après l’invasion de son voisin par la Russie en février dernier.

Le concept central était de contrer le récit de la Russie selon lequel l’Ukraine n’existe pas légitimement et que son art est vraiment russe.

“Nous voulions agir en tant que protecteurs de ces œuvres extrêmement uniques et rares, mais aussi le faire en célébrant la valeur de l’immense héritage de l’Ukraine qui a été complètement oublié et approprié par la Russie au cours des dernières décennies”, a déclaré Thyssen-Bornemisza. , une fille du regretté industriel et baron d’origine néerlandaise dont la collection a constitué la base de la galerie madrilène lors de son ouverture en 1992.

Une exposition d’art internationale de ce type prendrait normalement plusieurs années à organiser. Celui-ci, avec la bénédiction du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, s’est réuni en quelques mois.

Amener les peintures à Madrid était l’étoffe d’un drame de guerre.

Après des mois de préparation, les travaux ont été emballés dans deux camions aux premières heures du mardi 15 novembre, quelques heures seulement avant que la Russie ne déclenche une vague d’attaques contre la capitale ukrainienne et les principales cibles d’infrastructure nationale.

Les organisateurs n’avaient pas prévu que la Russie attaque ce jour-là, affirmant que les attaques se produisent normalement le lundi. Mais avec une escorte militaire, les camions ont quitté la ville en toute sécurité.

Sur leur chemin vers l’ouest, cependant, ils ont dû traverser la ville de Lviv, qui a également été attaquée par surprise. Ils ont finalement atteint la frontière polonaise tôt mercredi, mais celle-ci a été fermée à la suite de l’atterrissage d’un missile égaré de fabrication russe juste à l’intérieur de la Pologne, ce qui a initialement fait craindre une escalade majeure de la guerre.

Finalement, la frontière a rouvert et le convoi s’est rendu à Madrid où il est arrivé le dimanche 20 novembre.

Les peintures, allant de l’art figuratif au futurisme et au constructivisme, proviennent d’une période extrêmement turbulente pour l’Ukraine, avec l’effondrement des empires, la guerre mondiale, les révolutions et la guerre d’indépendance avant la création éventuelle de l’Ukraine soviétique. L’exposition comprend des œuvres de Mykhailo Boichuk, Davyd Burliuk, Vadym Meller, Kostiantyn Yeleva et Vasyl Yermilov.

Sous le dirigeant soviétique Josef Staline, la répression en Ukraine a conduit à l’exécution de dizaines d’écrivains, de metteurs en scène et d’artistes, dont certains dont le travail est exposé dans la capitale espagnole. L’Holodomor, la famine provoquée par l’homme de 1932-1933, résultat de la politique soviétique, a tué des millions d’Ukrainiens.

Pendant une grande partie du début du XXe siècle, de nombreuses œuvres ont été enfermées par les autorités soviétiques, classées comme sans valeur parce que leurs créateurs étaient réputés bourgeois. Cela, involontairement, a conduit à leur conservation.

Les œuvres ont été à nouveau exposées avec l’indépendance de l’Ukraine en 1991, mais ont ensuite dû être remises dans des voûtes et des entrepôts pour les protéger de l’invasion russe.

« Nous savons ce qui se passe lorsque les Russes occupent des territoires et s’emparent des musées. Ils pillent tout », a déclaré Denysova, faisant référence au sort du musée d’art de Kherson, une ville du sud de l’Ukraine que les forces du Kremlin ont occupée pendant huit mois jusqu’à ce que les forces ukrainiennes le reprennent au début du mois.

Dans un message vidéo pour l’inauguration, Zelenskyy a déclaré que des temps terribles étaient revenus en Ukraine mais qu’il y avait de l’espoir.

“Lors de cette exposition, vous pouvez voir l’art ukrainien, qui a également été créé à une époque terrible”, a déclaré Zelenskyy.

« La terreur a essayé de régner alors comme elle le fait maintenant. Mais tout comme au XXe siècle, l’humanité doit gagner et tout comme alors, la culture doit gagner », a-t-il ajouté.

En avril, le spectacle se déplacera à Cologne, en Allemagne, où il sera présenté jusqu’en septembre.