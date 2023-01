L’explication détaillée d’un fan de Harry Potter sur la façon dont les livres de JK Rowling sont deuxièmes après la Bible devient virale

Qui n’aime pas Harry Potter ? Alors que pour beaucoup, c’est ce conte pour enfants fantaisiste qui s’avère complètement magique, nous ne savons pas que la vraie magie réside dans la narration de JK Rowling. Un récent fil Twitter qui devient maintenant viral développe la même chose. Commencé par Nathan Baugh, le fil élabore sur Harry Potter est le livre le plus vendu n ° 2 du dernier quart de siècle, seulement derrière La Bible. Avec cela, il a posté une image du contour réel que l’auteur a utilisé pour planifier les chapitres 13 à 24 de L’Ordre du Phénix. “Sur la base d’entretiens, nous pouvons deviner qu’elle a utilisé la même structure (ou une structure très similaire) dans chacun des livres”, a-t-il écrit.

Le plan est divisé en 10 colonnes et il peut être trié en deux compartiments, c’est-à-dire Progression et Progression, Sous-parcelles et Personnages.

« Chaque ligne est un chapitre. Et chaque chapitre comprend au moins 3 sous-parcelles. Ils sont tous interconnectés et font tous avancer l’intrigue principale. Il n’y a pas d’espace perdu, et JK fait la même chose du livre 1 au 7″, lisez le fil plus loin. Jetez un œil :

Harry Potter est le livre le plus vendu du dernier quart de siècle. Seulement derrière La Bible. Et JK Rowling a utilisé 1 cadre de narration pour toute la série. Voici une ventilation : pic.twitter.com/nAufWnVDlT — Nathan Baugh 🗺️ (@nathanbaugh27) 3 janvier 2023

Voici le plan réel qu’elle a utilisé pour planifier les chapitres 13 à 24 de L’Ordre du Phénix. Sur la base d’entretiens, nous pouvons deviner qu’elle a utilisé la même structure (ou une structure très similaire) dans chacun des livres. Et sur l’ensemble de la série. Regardons les concepts clés : pic.twitter.com/rOjirqitjl — Nathan Baugh 🗺️ (@nathanbaugh27) 3 janvier 2023

Le plan est divisé en 10 colonnes. En gros, les 10 colonnes peuvent être triées en deux catégories : 1/ Progression & Progression2/ Sous-intrigues & Personnages C’est génial dans sa simplicité. — Nathan Baugh 🗺️ (@nathanbaugh27) 3 janvier 2023

Reprenons le plan. Chaque ligne est un chapitre. Et chaque chapitre comprend au moins 3 sous-parcelles. Ils sont tous interconnectés et font tous avancer l’intrigue principale. Il n’y a aucun espace perdu, et JK fait la même chose du livre 1 au 7. pic.twitter.com/K5neP3s3sE — Nathan Baugh 🗺️ (@nathanbaugh27) 3 janvier 2023

Rowling a raconté l’histoire en couches. Elle a interconnecté : – la génération actuelle– la génération précédente– la génération précédente Chaque couche ajoutait un niveau de complexité à la fois pour elle et pour le lecteur. Mais sa structure a gardé la cohésion. — Nathan Baugh 🗺️ (@nathanbaugh27) 3 janvier 2023

Si Rowling a une structure comme celle-ci enroulée autour de toute la série, voici à quoi j’imagine que cela ressemble :– 7 livres pendant 7 ans– 1 intrigue principale par livre– 5 intrigues secondaires interconnectées tout au long Tout est conçu pour arriver crescendo dans le tome 7. Éclat. pic.twitter.com/wR9rt0fwVG — Nathan Baugh 🗺️ (@nathanbaugh27) 3 janvier 2023

Le fil est maintenant devenu viral avec plus de 8,7 000 likes. “J’ai adoré ça. Tellement cool de voir quelque chose d’aussi épique que Harry Potter commencer par un contour dessiné à la main sur un morceau de papier », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « J’adore la nature interconnectée. sera épique !”

“Ce plan écrit à la main est un excellent rappel que votre travail n’a pas besoin d’être joli ou parfait pour être extrêmement efficace”, a écrit un autre utilisateur.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici