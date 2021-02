L’explication brutale de Louise Redknapp au mari Jamie lorsqu’elle a mis fin à leur mariage

La sensation de chant et la star de Strictly Louise Redknapp a courageusement parlé de ses difficultés après sa séparation avec son mari Jamie.

L’ancienne star d’Eternal et ancien joueur de Liverpool Jamie a rappelé le temps pour leur mariage de 19 ans en 2017.

Louise et Jamie semblaient avoir eu le mariage parfait et étaient l’un des couples puissants du monde des célébrités.

Mais lorsque la carrière de Louise a explosé après son incroyable apparition dans Strictly Come Dancing en 2016, le couple a réalisé que leur relation était terminée.

Plus de trois ans après la rupture de son mariage, Louise a expliqué à quel point elle avait trouvé la fin de sa relation et à quel point elle regrettait de ne pas s’être battue plus fort pour la sauver.









S’adressant au magazine, la star du West End a expliqué: «Je ne voulais pas trop perdre un bon sentiment.

«Avant que quiconque puisse m’arrêter, j’ai juste couru aussi vite que le vent me prendrait. Je n’ai jamais regardé en arrière, jusqu’à peut-être trop tard.

«J’aurais dû m’arrêter une minute et penser à d’autres personnes et avoir juste un peu plus de temps pour comprendre pourquoi je sentais que je ne pouvais plus le faire.

De façon déchirante, elle a également admis qu’elle envisageait de «sortir devant un bus» lorsque sa relation était terminée et a félicité les fans de l’avoir aidée à traverser ses moments les plus sombres.







(Image: Instagram)



Elle a écrit sur Instagram: « C’est très difficile d’ouvrir car il y a tellement de jugement, de manque de compassion et de commentaires désagréables dans le monde aujourd’hui, mais la seule chose que j’ai apprise ces dernières années est que la gentillesse peut vraiment durer longtemps. chemin!

« Alors à vous tous qui m’avez contacté aujourd’hui, merci je vous répondrai au plus grand nombre d’entre vous que je peux … vous avez tous ça! Love Lou xxx. »

Jamie a depuis évolué avec sa nouvelle petite amie, Frida Andersson-Lourie, et le couple a été aperçu en train de partager un doux baiser plus tôt cette semaine.

Dès le début de leur relation, Louise et Jamie semblaient être le couple parfait du showbiz.







(Image: SplashNews.com)



Elle était une popstar à succès quand ils se sont rencontrés, il était un footballeur talentueux de Premier League.

Le couple adoré s’est marié alors que Louise n’avait que 23 ans.

Au lieu d’une célébrité scintillante, ils ont opté pour une cérémonie silencieuse pendant leurs vacances aux Bermudes en 1998.

Le chagrin a suivi pour Louise et Jamie alors qu’ils luttaient pour tomber enceinte.

Louise a été diagnostiquée avec l’endométriose, condition douloureuse, qui rend difficile la conception, juste un an après le début de leur mariage.







(Image: Instagram)



Mais six ans après leur mariage, Jamie et l’ancienne chanteuse d’Eternal Louise ont accueilli leur premier fils, Charley.

C’était la fin heureuse d’une bataille de quatre ans pour devenir parents et le couple était ravi lorsque leur plus jeune fils, Beau, a terminé sa famille en 2009.

Lorsque Jamie a pris sa retraite du football professionnel, il s’est taillé une carrière réussie en tant que présentateur et expert.

Pendant ce temps, Louise a consacré son temps à prendre soin de leur jeune famille, ayant tourné le dos au style de vie des célébrités.

Jamie et Louise avaient l’air d’avoir l’un des mariages les plus forts du showbiz.







(Image: Instagram)



Mais ensuite, en 2016, Louise a rejoint la formation Strictly Come Dancing, où elle était associée à Kevin Clifton.

La chanteuse et son partenaire de danse professionnel se sont immédiatement entendus et leur chimie et leurs mouvements étonnants sur la piste de danse leur ont valu une place en finale du concours de la BBC.

Les copains de Jamie, dont James Corden, Freddie Flintoff et Jack Whitehall, le taquinaient sans relâche à propos de la soi-disant « malédiction » de Strictly.

À l’époque, Louise a déclaré: « Je pouvais voir Jamie devenir de plus en plus en colère contre les blagues. »

Mais elle a insisté pour que le couple se moque de toute suggestion qu’elle tricherait.







(Image: BBC / Guy Levy)



Au début des répétitions, Louise – déjà maman des garçons Beau et Charley – partageait l’espoir que son partenaire pourrait avoir une certaine influence sur l’extension de la couvée de Redknapp.

Surnommant Kevin le « roi de la fertilité », Louise a plaisanté sur le complot selon lequel Kevin pourrait la conduire à elle et Jamie avoir une fille comme ses deux derniers partenaires – Frankie Bridge et Kellie Bright – sont tombées enceintes peu de temps après le spectacle.

« Peut-être qu’il est le porte-bonheur dont j’ai besoin pour avoir cette fille que je veux vraiment », a déclaré Louise au Sun.

«Jamie aimerait un autre bébé, je ne rajeunis pas, alors nous verrons ce qui se passera. Mais je suis en pleine forme maintenant, alors nous verrons.

Après des années loin des projecteurs, ce que l’ancien chanteur d’Eternal a trouvé dans la compétition était un nouveau souffle de confiance.







(Image: PA)



Louise a salué Strictement son « sauveur » et s’est délectée de son retour sur scène après 12 ans à « faire le truc de la maman » – Kevin agissant comme une source constante de soutien.

Alors que la compétition s’intensifiait, Louise et Kevin se sont encore rapprochés avec le couple s’entraînant pendant des heures chaque jour et épatant le public avec leurs routines tous les samedis soirs.

Et bien que les deux rumeurs fâcheuses d’une étincelle entre eux, cela n’a pas empêché les langues de remuer.

Puis, quelques mois seulement après avoir atteint la finale de Strictly, le mariage de Louise avec Jamie s’est effondré.

Elle a admis dans une interview émouvante que son apparition dans l’émission l’avait amenée à réévaluer toute sa vie.







(Image: Getty Images)



Louise a dit qu’elle en avait assez d’être une «épouse Stepford», s’efforçant de toujours être l’épouse et la mère parfaites.

Elle a ajouté: « Je voulais tellement des enfants, j’étais heureuse de tout mettre en attente pour eux. »

Mais alors que la carrière médiatique de Jamie s’était épanouie, Louise a admis qu’elle avait eu du mal avec son succès et qu’elle avait manqué d’être une interprète.

Elle a dit: «Rester à côté et regarder Jamie devenir cette star du divertissement était assez difficile.

« J’étais fier de lui, mais il y avait une partie de moi qui pensait, » c’est mon monde « .

« Je pouvais voir l’excitation qu’il en avait tirée et je savais ce que ça faisait. Mais ce n’était plus moi qui la ressentais. »







(Image: Getty Images)



Et une fois qu’elle a commencé Strictly, elle s’est sentie «physiquement malade» à l’idée de ne plus jamais jouer.

Louise a initialement confirmé que le couple vivait séparé en octobre et a demandé le divorce en décembre 2017.

Et ce n’était pas la seule chance que Louise avait faite. Elle a relancé sa carrière, sortant de nouvelles musiques et apparaissant dans le West End.

Décrivant sa décision de quitter Jamie et de recommencer sa carrière comme la « première chose égoïste que j’ai faite », elle a admis que bien que personne ne « comprenne », elle avait l’impression de « revenir à qui je suis vraiment ».

De façon déchirante, malgré leur relation étroite sur Strictly, Louise et Kevin ne parlent plus.

Louise et Kevin ont été photographiés pour la dernière fois ensemble en décembre 2018, lorsque la chanteuse a été invitée à rencontrer son ancien partenaire Strictly et ses parents pour le bal de Noël annuel de la Clifton’s Dance Academy à Grimsby.

La chanteuse Naked a déclaré quatre mois plus tard: « Je ne lui ai pas parlé depuis longtemps. »