L’experte de Gardeners ‘World, Carol Klein, lance un avertissement urgent sur les « pirates » contre les mauvaises herbes qui font plus de mal que de bien

Un gourou de GARDENERS’ World a averti les gens qu’ils pourraient faire plus de mal que de bien en suivant des « hacks » sur Internet pour éliminer les mauvaises herbes.

Carol Klein a exhorté les gens à ne pas se débarrasser trop rapidement de ce qu’ils considéraient initialement comme des mauvaises herbes, de peur de nuire à d’autres plantes.

Elle a également recommandé de ne pas utiliser de produits chimiques lors de l’entretien des jardins cet été, y compris lorsqu’il s’agit de lutter contre les mauvaises herbes.

Carol, 68 ans, a fait ses débuts dans l’émission Gardeners ‘World de la BBC Two en 1989 et apparaît régulièrement aux côtés d’autres experts tels que Monty Don et Adam Frost.

Elle a également présenté d’autres émissions telles que Real Gardens et Open Gardens et a publié plus d’une douzaine de livres sur le jardinage.

Elle dit que certains sites Web offrant des conseils sur la lutte contre les mauvaises herbes peuvent être «vraiment bons», mais a mis en garde contre tous les «hacks» suggérés, selon l’Express.

Carol, qui vit à Glebe Cottage dans le Devon, a indiqué que ce qui pourrait sembler être une mauvaise herbe pourrait s’avérer trompeur.

Elle a dit: «En cas de doute, laissez-le pousser un peu jusqu’à ce que vous soyez à peu près sûr de ce que c’est.

« Cela dépend de votre jardin – si vous avez un jardin où les choses sèment réellement, alors c’est une bonne idée d’attendre un peu et d’être prudent. »

Elle a également recommandé de désherber à la main et a ajouté : « N’utilisez jamais de produits chimiques.

« Je jardine de manière complètement biologique – je ne rêverais jamais de faire autre chose.

« Le problème avec le désherbage, c’est que vous vous mettez à quatre pattes et que vous apprenez à connaître vos plantes progressivement.

« Évitez simplement les produits chimiques, vous ferez plus de mal que de bien. »

Elle a raconté comment un type de mauvaises herbes, les annuelles, apparaîtra généralement pendant quelques mois en semant leurs graines – avec des variétés telles que la stellaire moyenne, la poule grasse, le séneçon et le cresson amer poilu.

Cependant, il est plus difficile de se débarrasser des mauvaises herbes vivaces telles que les ronces, le chardon rampant, les pissenlits et les feuilles de dock qui peuvent vivre plusieurs années.

Les jardiniers ont été invités à s’assurer que toutes les racines des mauvaises herbes ont été soigneusement éliminées, sinon elles risquent de les voir repousser.

Prendre son temps avant de s’attaquer aux mauvaises herbes a été soutenu par un autre expert en jardinage, qui a suggéré que certaines peuvent même être bénéfiques en attirant d’autres animaux sauvages.

Gardeners ‘World revient sur les écrans de télévision ce vendredi, après avoir été supprimé la semaine dernière pour faire place à la couverture par la BBC du festival de Glastonbury.