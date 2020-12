D’abord Derek Shepherd, maintenant George O’Malley.

Après l’épisode de jeudi soir de L’anatomie de Grey, les fans sont impatients de savoir quels autres acteurs en dehors de Patrick Dempsey et TR Knight pourrait revenir au drame médical à succès pendant la saison 17. Oui, Ellen PompeoMeredith a le COVID-19 et, par conséquent, vit des rêves lucides où elle se dirige vers la plage et trouve des personnages réconfortants de son passé. Et pendant que les suppositions et les théories continuent, réfléchissons à pourquoi, exactement, Meredith vit ces expériences.

Dans une longue interview avec Le Hollywood Reporter, Dr Zoanne Clack, écrivain, producteur exécutif et médecin de la vie réelle sur L’anatomie de Grey, s’est ouvert sur la représentation du coronavirus par l’émission et sur la précision avec laquelle les rêves sauvages sont un symptôme du virus.

«D’après le peu de recherches que j’ai effectuées sur les« rêves COVID »viscéraux, ils semblent être le fait de victimes non-COVID, juste des personnes traversant cette pandémie, qu’elles soient atteintes de COVID ou non», a-t-elle déclaré. « Nous avons en fait commencé au début de la saison à parler de différents personnages ayant des rêves COVID très vifs et très surréalistes dans chaque épisode, mais cela a évolué vers ce que vous voyez à l’écran. »