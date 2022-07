L’expert ‘GeoGuessr’ peut dire un pays simplement en regardant des arbres ou des routes sur Google Maps

Imaginez que vous regardez une étendue de terre indéfinissable sur Street View de Google Maps et que vous soyez capable de deviner où vous êtes sans rien d’autre que cette information. Cela ressemble à une superpuissance ? Eh bien, plus vous en savez. GeoGuessrs est une communauté croissante de personnes possédant précisément cette compétence. Selon un rapport du New York Times, on vous montre n’importe quelle partie du monde sur Google Maps’ Street View et vous devez deviner où se trouve l’endroit ; plus votre estimation se rapproche, plus vous gagnez de points dans le jeu GeoGuessr.

YouTuber Ludwig a décidé de pimenter le tout en s’associant à l’expert GeoGuessr, Trevor Rainbolt, 23 ans. Ludwig a bandé les yeux de Rainbolt pendant qu’il (Ludwig) regardait l’emplacement sur Street View et a donné des indices à Rainbolt. Rainbolt devait deviner où se trouvait l’endroit en se basant uniquement sur ces indices.

“C’est un excellent contenu car les indices de Lud donnent l’impression qu’il est également aveugle [sic]”, a commenté un téléspectateur. “Le gars est un fou absolu – il peut détecter des pays basés sur des poteaux et des fleurs, très poggers”, a écrit un autre. Un autre a plaisanté :

“apparaît sur un pont vide aléatoire entouré d’arbres

Moi : « Où tf…. [sic]”

Rainbolt : « Je suis tellement con, nous sommes en Malaisie. J’aurais dû l’avoir plus tôt »

Moi : Pfft oui évidemment bro. Tout le monde sait que c’est la Malaisie duh.

Ce n’est pas grave pour Rainbolt. Il peut réaliser des exploits comme celui-ci simplement en regardant la saleté à un endroit.

opération du sol pic.twitter.com/8TxoLyf2aa – éclair de pluie (@georainbolt) 3 juillet 2022

Il peut le faire en 0,1 seconde et sortir des images pixélisées et des demi-images.

deviner où je suis sur google maps en 0.1s mais en utilisant la moitié de l’image et c’est pixélisé (supposez fou) pic.twitter.com/xKXSnD5NG1 – éclair de pluie (@georainbolt) 21 juin 2022

Il peut mémoriser avec désinvolture les cratères sur la lune, soit dit en passant.

cette fois j’ai mémorisé les cratères sur la lune pour un tiktok pic.twitter.com/Ke2GPzfhDT – éclair de pluie (@georainbolt) 14 juin 2022

« Je ne pense pas être un génie. C’est comme un magicien. Pour le magicien, le tour est facile, mais pour tout le monde, c’est beaucoup plus difficile », a humblement déclaré Rainbolt au New York Times. Croyez-le ou non, Rainbolt n’est pas le meilleur GeoGuessr au monde. Un adolescent néerlandais appelé GeoStique ou un joueur français qui passe par Blinky sont les prétendants habituels à la première place.

