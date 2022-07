L’expert en transfert fournit la future mise à jour de Cristiano Ronaldo

Une nouvelle mise à jour sur l’avenir de Cristiano Ronaldo a été fournie dimanche.

Au cours des dernières semaines, il a été clairement indiqué que Cristiano Ronaldo envisageait une sortie de Manchester United.

L’échec des Red Devils à assurer le football de la Ligue des champions la saison dernière, couplé à l’échec du club sur le marché des transferts, aurait conduit Ronaldo à vouloir quitter Old Trafford.

L’attaquant n’est pas revenu pour l’entraînement de pré-saison alors qu’il était prévu et n’a pas voyagé avec le reste de l’équipe de United pour leur tournée américaine.

Cela laisse les géants de Manchester dans une situation un peu délicate, car ils n’ont actuellement qu’un seul autre attaquant central senior, Anthony Martial, dans leurs livres.

Non seulement cela, mais si CR7 part, United ne semble pas être sur le marché pour un remplaçant, ce qui suggère qu’ils pourraient se diriger vers 2022/23 avec un seul attaquant.

Maintenant, comme mentionné ci-dessus, une mise à jour sur l’avenir de Ronaldo a émergé via Fabrizio Romano.

Ce n’est cependant pas une bonne nouvelle pour United, le club attendant toujours les réponses de Ronaldo :

“Il ne se passe rien avec le Sporting Lisbonne – cette histoire était une fausse nouvelle. La situation est restée sensiblement la même ces 20 derniers jours : Cristiano veut partir, Erik ten Hag attend d’avoir une conversation avec lui pour essayer de le faire changer d’avis”, a écrit Romano.

“Manchester United attend des réponses de Cristiano pour comprendre quand il pourra reprendre l’entraînement, mais Jorge Mendes continue de travailler sur des solutions : l’Atletico Madrid, le Bayern Munich et Chelsea ont été approchés mais il n’y a pas encore d’évolutions.”

Et avec la saison de Premier League maintenant dans moins de deux semaines, il semble que Man United devra commencer la campagne avec un attaquant.

