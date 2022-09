L’expert en sommeil de Crumpe révèle son matériau de lit préféré (et ce n’est pas de la mousse à mémoire de forme)

Les gens passent beaucoup de temps sur leur lit mais pensent rarement aux matériaux qu’ils contiennent. Mousse mémoire est un matériau populaire dont vous avez probablement entendu parler car c’est l’un des plus largement utilisés dans l’industrie. Il a été inventé par la NASA et est une mousse confortable, mais il a aussi des inconvénients. La résistance créée par la mousse à réponse lente peut rendre difficile le changement de position, et elle a également la réputation de dormir chaud.

Au lieu de cela, il y a un type de matériel qui, je pense, n’obtient pas la reconnaissance qu’il mérite. Il offre des avantages pour la santé, est beaucoup plus respirant que la mousse à mémoire de forme et peut provenir de sources durables. En tant que testeur de matelas dans un entrepôt empilé avec plus de 100 lits différents, j’ai choisi les matelas avec ce matériau comme les deux plus confortables. J’espère que j’ai assez médiatisé la révélation. Je parle de mousse de latex !

En savoir plus sur le matériau de literie ci-dessous, pourquoi je pense que c’est si génial et pourquoi vous devriez envisager un matelas en mousse de latex comme votre prochain achat de lit.

Qu’est-ce que la mousse de latex ?

Rassurez-vous, je ne parle pas d’un lit fait d’un tissu noir extensible et brillant. Au lieu de cela, imaginez une éponge de la taille d’un lit qui est souple mais un peu plus solide et ferme.

Il existe deux types de mousse de latex. Mousse de latex organique commence comme un liquide provenant de la sève d’un arbre à caoutchouc, alias le Hévéa Brasiliensis arbre. La sève est fouettée jusqu’à ce qu’elle ait une consistance mousseuse, versée dans des moules à couche de mousse et cuite pour créer de la mousse de latex.

Mousse de latex synthétique est fabriqué dans une usine utilisant des produits pétrochimiques. Il ressemble et se sent similaire à la mousse de latex naturel, mais il est un peu moins rebondissant et durable. Il n’a pas non plus les caractéristiques écologiques de la mousse de latex naturel et omet davantage une odeur de dégagement gazeux une fois déballé.

Qu’il soit organique ou synthétique, le matériau ressemble à une grande éponge jaune avec de petits trous perforés en lignes sur toute la surface. Il est léger, élastique et respirant.

Les avantages de la mousse de latex

La mousse de latex biologique présente une foule d’avantages différents et se distingue vraiment de la plupart des autres mousses qui entrent à l’intérieur des couches de votre matelas.

Il est:

Hypoallergénique

Antimicrobien (aide à empêcher les bactéries, les moisissures et autres allergènes domestiques de se développer à l’intérieur)

Respectueux de la nature

Durable

Soutien

Respirant

Plus frais que les autres matelas car il ne retient pas la chaleur

Cela rend la mousse de latex naturel particulièrement idéale pour les personnes souffrant d’allergies et/ou qui dorment au chaud pendant la nuit. La mousse de latex synthétique présente certains des mêmes avantages, tels que la durabilité, le maintien et la respirabilité. Cependant, il n’est pas hypoallergénique, antimicrobien ou écologique.

D’un autre côté, l’avantage de la mousse de latex synthétique est qu’elle a tendance à être moins chère que la matière organique. Ainsi, vous pouvez toujours obtenir cette sensation de mousse de latex sans payer le gros prix. L’un des lits les plus populaires qui utilisent ce type de mousse de latex est le Matelas GhostBedet c’est un lit super confortable avec une sensation de mousse mélangée.

À quoi ressemble la mousse de latex?

L’une des raisons pour lesquelles j’aime la mousse de latex est sa sensation de légèreté, d’aération et de rebond. La mousse de latex est souvent associée à un surmatelas qui contient de la laine et du coton biologique, un trio magique qui rend le sommeil agréable (et facile). Le plateau-coussin donne au lit une sensation moelleuse et moelleuse, tandis que la mousse de latex est respirante, rebondissante et de soutien.

Je ne me sens pas coincé à l’intérieur de la mousse comme je le fais avec la mousse de latex, et c’est un peu plus respirant que la mousse à mémoire de forme et la mousse de polyuréthane. C’est aussi beaucoup plus durable; un plus si vous avez des animaux de compagnie qui aiment griffer et ramper jusqu’au lit avec vous.

J’ai remarqué que la mousse de latex se penchait vers l’extrémité ferme du spectre, mais je vois de plus en plus de marques fabriquer des lits en mousse de latex avec une fermeté moyenne ou plus douce. Personnellement, je dors sur le Matelas Brooklyn Bedding Bloom et comme je l’ai déjà dit, c’est l’un des meilleurs lits que j’ai jamais testés.

Dernières pensées

Je ne savais pas ce qu’était la mousse de latex avant de commencer à tester des matelas, à comparer et à rechercher des matériaux de literie. Le simple bruit de la mousse “latex” peut décourager certaines personnes, mais je pense que beaucoup trouveront cela assez confortable s’ils lui donnent une chance. Gardez à l’esprit que la plupart des lits en mousse de latex que vous achetez en ligne sont livrés avec un essai sans risque, vous pouvez donc revenir au type de matelas auquel vous êtes habitué si vous ne l’aimez pas.

Pour plus d’informations sur le choix des meilleurs produits pour dormir, consultez notre article sur comment choisir un type de matelas et comment choisir l’oreiller parfait.

