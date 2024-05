L’expert en santé Tim Spector critiqué pour ses remarques sur l’utilisation de crème solaire toute l’année | Cancer

Cancer Spector a déclaré que l’étude sur la souris a fourni une raison d’arrêter d’utiliser le SPF 50 toute l’année, après avoir été attaquée comme étant « terriblement inexacte ». Lun 13 mai 2024 12h22 HAE

L’expert en santé, le professeur Tim Spector, a été critiqué par ses collègues scientifiques après avoir suggéré que les gens devraient arrêter d’utiliser un écran solaire de facteur 50 toute l’année.

Spectre cité une étude récente sur la souris cela suggère que les niveaux de vitamine D pourraient être un facteur important dans l’immunité contre le cancer et le succès de l’immunothérapie, affirmant que la recherche est « une autre raison d’arrêter d’utiliser le SPF 50 toute l’année, qui bloque nos défenses naturelles ».

Cependant, un co-auteur de l’étude a contesté ces conclusions.

« La lumière du soleil peut aider notre corps à produire de la vitamine D, mais l’exposition au soleil est également un facteur de risque évident de cancer de la peau. Comme nous pouvons également obtenir de la vitamine D par l’alimentation, il est facile d’éviter une éventuelle carence en vitamine D tout en minimisant l’exposition nocive au soleil. Notre étude ne suggère pas que l’application d’un écran solaire soit préjudiciable à la santé », a déclaré le professeur Caetano Reis e Sousa de l’Institut Francis Crick.

Spector, qui a fait cette déclaration sur X, a vu son message initialement signalé par un encadré contextuel indiquant : « L’étude liée est une étude préclinique basée uniquement sur des souris. La suggestion selon laquelle cela signifie que les humains peuvent réduire l’utilisation du SPF est un progrès énorme qui n’est pas fondé sur des preuves et doit être lu avec prudence. Cependant, il a ensuite republié sur la plateforme.

Ces messages ont suscité des réactions négatives de la part des professionnels de la santé.

« Il s’agit d’un message terriblement inexact qui pourrait causer d’énormes dégâts. Les autorités universitaires très suivies devraient être plus attentives à cela », a déclaré sur X Adriano Aguzzi, professeur et directeur de l’Institut de neuropathologie de l’Université de Zurich.

S’adressant au Guardian, Spector a réitéré son point de vue.

« Études avoir montré que, chez les personnes atteintes de mélanome, des niveaux plus faibles de vitamine D sont associés à de moins bons résultats et à des tumeurs plus épaisses – une mesure de la gravité de la maladie.

« Autre recherche ont montré que les patients atteints de mélanome qui partaient en vacances au soleil avant le diagnostic présentaient des tumeurs moins épaisses. La même étude a montré que les personnes qui avaient des vacances ensoleillées après le diagnostic étaient moins susceptibles de connaître une récidive. »

Spector a déclaré que le risque de développer un mélanome dépendait largement de la génétique.

« Ainsi, même si la grande majorité des gens n’ont pas besoin de porter un SPF 50 toute l’année au Royaume-Uni, certaines personnes doivent être plus prudentes si elles prévoient de s’exposer au soleil pendant de longues périodes. Ces personnes inclure ceux qui ont des antécédents familiaux de mélanome, de peau pâle et de taches de rousseur, ainsi que ceux qui ont un grand nombre de grains de beauté », a-t-il déclaré.

« Mais même pour ces personnes, porter un SPF 50 pendant 365 jours par an est probablement excessif et risque de les laisser déficients en vitamine D. »

Le Dr David Robert Grimes, scientifique et auteur de The Irrational Ape, a critiqué le message de Spector.

« Il est tout à fait erroné d’extrapoler une étude exploratoire sur la souris à l’homme, une erreur rendue encore plus flagrante par une conclusion aléatoire selon laquelle nous devrions utiliser moins de crème solaire pour réduire le risque de cancer », a-t-il déclaré.

« Cela va à l’encontre de plus de 100 ans de données claires reliant la lumière du soleil au cancer de la peau et la crème solaire comme moyen très efficace de prévenir le cancer de la peau. Pour aggraver les choses, les essais et méta-analyses de haute qualité les plus récents n’ont trouvé aucun effet de la vitamine D sur la mortalité, et il n’y a également aucune preuve que la crème solaire inhibe de toute façon la production de vitamine D », a-t-il ajouté.

Antony Young, professeur émérite de photobiologie expérimentale au King’s College de Londres, a déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’utiliser un écran solaire toute l’année au Royaume-Uni – même s’il était peu probable que cette pratique soit nocive.

« La dose de rayonnement ultraviolet B nécessaire pour produire de la vitamine D dans la peau est bien inférieure à celle provoquée par un coup de soleil », a-t-il déclaré.

Young a ajouté que même s’il n’existait aucune étude sur l’effet des écrans solaires SPF 50 sur la vitamine D, ses propres travaux avaient montré que l’utilisation correcte du SPF 15 pendant une semaine de vacances ensoleillées aux îles Canaries évitait les coups de soleil tout en permettant une excellente production de vitamine D.

« Le problème est que les gens n’utilisent pas correctement les crèmes solaires, ce qui signifie qu’une utilisation typique d’un SPF 50 donnera un SPF de l’ordre de 15, donc peu susceptible d’avoir un effet majeur sur la vitamine D », a-t-il déclaré.

Ce n’est pas la première fois que Spector émet des doutes sur la crème solaire. En écrivant sur X en 2022, il a déclaré que le soleil ne représentait qu’une petite proportion des mélanomes et que les taux de mortalité n’avaient pas changé depuis 40 ans. « Mais les médecins caritatifs et les fabricants de crème solaire en profitent », écrit-il.