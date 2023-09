L’expert en IA est un nouveau poste très prisé sur le marché du travail indépendant

Selon LinkedIn – qui appartient à Microsoft, le principal bailleur de fonds d’OpenAI – depuis que le grand modèle linguistique a fait son apparition auprès du public en novembre 2022, les recherches des membres de LinkedIn sur les termes de la génération IA continuent de croître. Depuis début avril, le nombre de publications de membres américains de LinkedIn mentionnant des mots-clés de génération IA a augmenté de 25 % d’un mois à l’autre. En juin, des mots-clés d’IA tels que « ChatGPT », « prompt Engineering » et « prompt crafting » étaient ajoutés aux profils 15 fois plus fréquemment qu’au début de l’année.

Il y a trois ans, devenir un expert en IA impliquait « une connaissance approfondie des algorithmes d’apprentissage automatique, de l’IA d’apprentissage profond en général et de nombreux aspects techniques », a déclaré Hu, qui travaille via Fiverr sur des projets de mise en œuvre de chatbot.

Vlad Hu a débuté sa carrière en tant qu’ingénieur logiciel et a finalement fondé sa propre agence de logiciels, mais au cours de l’année écoulée, la grande opportunité de travail a été celle d’experts indépendants en intelligence artificielle. Hu n’est pas seul. L’essor de l’IA générative remodèle rapidement le marché du travail indépendant dans le secteur technologique, avec des offres d’emploi liées à l’IA émanant d’employeurs et des recherches parmi les demandeurs d’emploi qui se multiplient sur les plateformes de carrière et d’emploi indépendant, notamment LinkedIn, Upwork et Fiverr.

Hu a déclaré que les entreprises intéressées à introduire un ChatGPT ou un robot IA similaire dans une application le contactent souvent pour comprendre la technologie. Fiverr a également constaté une explosion d’intérêt pour la création vidéo liée à l’IA au cours des six derniers mois, selon la porte-parole, ainsi que le recrutement d’entreprises à la recherche d’experts en développement d’applications IA.

La demande d’experts indépendants en IA devrait continuer de croître, selon LinkedIn, une enquête menée en juin auprès des dirigeants révélant que 44 % des Américains ont l’intention d’étendre leur utilisation des technologies d’IA au cours de l’année prochaine ; 47 % déclarent qu’ils s’attendent à ce que cela augmente la productivité.

« L’IA est déjà à l’origine de changements au sein de la main-d’œuvre », a écrit le Dr Karin Kimbrough, économiste en chef chez LinkedIn, dans un récent article. rapport qui révèle qu’un peu moins de la moitié des dirigeants affirment que l’IA augmentera la productivité. « Au cours de l’année écoulée, nous avons vu des professionnels du monde entier adopter rapidement des compétences en IA ; cela se produit parallèlement au fait que les employeurs recherchent de plus en plus de talents sachant comment utiliser efficacement les nouvelles technologies d’IA pour améliorer la productivité de leur organisation.

Il existe une opportunité pour les pigistes experts en IA de profiter du manque de compétences en IA parmi les professionnels existants de l’industrie, dans tous les secteurs de l’économie. Sur le marché du travail américain, par exemple, ce que LinkedIn classe comme le secteur de la technologie, de l’information et des médias compte le plus de membres maîtrisant l’IA, avec seulement 2,2 %. D’autres secteurs connaissent une adoption rapide des compétences de base de l’IA, notamment la vente au détail et les services financiers, mais avec un pourcentage de base très faible d’employés actuels compétents.

La plateforme d’emploi indépendante Upwork, qui a récemment signé un accord avec OpenAI pour connecter les entreprises avec des experts familiers avec ses grands modèles de langage, affirme que le nombre total de compétences en IA commercialisées par des experts s’élève à plus de 250. Selon Margaret Lilani, vice-présidente des talents d’Upwork. solutions, bien qu’il existe plusieurs voies vers le conseil en IA, une base solide en informatique, une connaissance des algorithmes d’apprentissage automatique, une maîtrise des langages de programmation comme Python ou une expérience en gestion et analyse de données sont souvent nécessaires pour les tâches professionnelles.

De nombreux experts en IA possèdent également des diplômes universitaires ou une expérience connexe, comme un baccalauréat ou une maîtrise dans des domaines tels que l’informatique ou l’ingénierie. Malgré tout, « en fin de compte, décrocher un emploi dans le domaine de l’IA revient à démontrer que vous avez les compétences, les capacités et l’expertise nécessaires pour entreprendre un projet particulier », a déclaré Lilani.

Chez la société d’apprentissage en ligne Udacity, l’intérêt pour les cours basés sur l’IA a augmenté de 33 % au cours de l’année écoulée : apprentissage en profondeur, programmation d’IA avec Python, IA pour le trading, ingénieur DevOps en apprentissage automatique, vision par ordinateur et traitement du langage naturel. parmi les cours les plus demandés. « Pour répondre à cette demande, environ 20 % de notre feuille de route actuelle de développement de contenu inclut du contenu lié à l’IA générative et à l’IA générative », a déclaré Victoria Papalian, directrice générale de la division grand public d’Udacity.

Pour ceux qui ne sont pas encore sur le marché du travail et qui s’intéressent au domaine de l’IA, Lilani suggère de commencer tôt en suivant des cours d’informatique. Elle affirme qu’une base sera construite dans les langages de programmation nécessaires à l’expertise en IA, en particulier pour les étudiants du secondaire qui cherchent à se familiariser avec les éléments constitutifs de nombreux domaines de l’IA. Elle a ajouté que les méthodes d’enseignement indépendantes, notamment les vidéos YouTube ou les blogs axés sur les compétences en IA, sont de plus en plus recherchées sur le marché du travail. L’apprentissage de nouveaux concepts et outils tels que ChatGPT deviendra important à mesure que tous les types de professionnels de tous les secteurs progresseront dans leur carrière.

Hu a dit de commencer par les bases, y compris l’utilisation des outils OpenAI, comme ChatGPT, ChatGPT API, Dall-E et Davinci. Mais il a ajouté que la maîtrise de ces domaines de l’IA n’est qu’un début. Il est essentiel de consacrer du temps à déterminer comment utiliser ces outils en entreprise. La valeur de l’IA est limitée par l’application de la technologie par l’utilisateur, les connaissances doivent donc être complétées par l’intention de son utilisation. « C’est la façon dont vous comblez le fossé avec le problème du monde réel qui compte vraiment », a déclaré Hu.