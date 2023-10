L’expert en flûte Varad Kathapurkar défend les remix dans l’industrie musicale : « Je soutiens cette tendance mais je suis triste que… »

Varad Kathapurkar a joué de la flûte pour la bande originale de films hindi célèbres tels que PK, Dhadak, Zero, Thugs of Hindostan et Panipat, entre autres.

Varad Kathapurkar joue de la flûte dans l’industrie cinématographique depuis 24 ans et a travaillé avec des artistes de renom tels que Shankar-Ehsaan-Loy, Ajay Atul, Sonu Nigam, etc. Dans une conversation exclusive avec DNA, Varad a raconté comment son association avec la flûte a commencé alors qu’il n’avait que quatre ans et tout son parcours avec cet instrument de musique.

Parlant de la façon dont son grand-père l’a inspiré à jouer de cet instrument particulier, Varad a déclaré : « Mon grand-père jouait de la flûte dans RSS. Une fois, quand je l’ai vu jouer de cet instrument chez lui quand j’avais 4 ans, j’ai été surpris et j’ai voulu en savoir plus. à peu près la même chose. Il m’a expliqué les détails techniques et m’a remis la flûte. Il m’a appris à jouer un air simple et je l’ai appris en quelques jours. Ainsi, j’ai progressivement commencé à pratiquer et à apprendre l’hymne national et d’autres chansons populaires. des airs. »

« A cette époque, je n’avais pas décidé d’en faire une carrière. Puis, quand j’ai commencé à apprendre le classique auprès de mon guruji feu Pt. Malharrao Kulkarni et Pt. Rupak Kulkarni, j’ai trouvé la stabilité et j’ai également obtenu le soutien de mes parents. et c’est ainsi que mon voyage a commencé. J’ai fait mon premier spectacle sur scène quand j’avais 8 ans et j’ai fait mon premier enregistrement en studio vers 10-11 ans. Je joue dans l’industrie depuis 24 ans. Donc depuis l’âge de quatre ans, quand j’ai écouté mon grand-père jouer de la flûte pour la première fois, cela a été un voyage salutaire », a-t-il ajouté.

Varad a joué de la flûte pour la bande originale de films célèbres en hindi et marathi tels que Natsamrat, PK, Dhadak, Sairat, Zero, Thugs of Hindostan, Panipat et Katyar Kaljat Ghusali, entre autres, au fil des ans. Récemment, le flûtiste a également travaillé sur la musique de fond de la websérie The Trial, titrée par Kajol sur Disney+ Hotstar.

Comme il y a eu une tendance aux remixes dans l’industrie cinématographique hindi au cours des dernières années, nous avons demandé à Varad son avis à ce sujet. Défendant l’utilisation de remix pour améliorer le paysage sonore d’un film, Varad a déclaré : « C’est une tendance, vous devez donc suivre la même chose. Mais je pense que les émotions et les sentiments attachés à une vieille chanson devraient également rester intacts dans le remix. Pour autant que je me souvienne, les remix ont commencé avec Kaanta Laga et ensuite, tout le monde a commencé à suivre cette tendance. Mais maintenant, c’est vraiment triste que cela aille dans la mauvaise direction. Je soutiens les remix mais la tendance doit être suivie correctement.

