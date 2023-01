L’expert en développement durable Luiz Xavier explique le programme Re+ chez Samsung Brésil – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a annoncé son nouveau stratégie environnementale, un effort global pour rejoindre le mouvement mondial de lutte contre le changement climatique. Au cœur du nouvel engagement est d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050 en utilisant des technologies innovantes pour mettre en œuvre la durabilité tout au long de son processus de production, du cycle de vie des produits et plus encore — permettant un avenir plus durable pour tous.

Conformément à cette vision, ESG — ou de gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise — est bien plus qu’un mot à la mode chez Samsung Electronics, et nous pensons qu’avoir un impact positif sur la planète commence par nos employés. C’est pourquoi nous mettons en lumière les employés de Samsung du monde entier qui montrent la voie en cultivant une culture de durabilité et de responsabilité sociale. Nous décomposons les tenants et les aboutissants de l’ESG dans Samsung et répondons à vos questions sur la façon dont nous construisons un avenir meilleur pour tous.

① Curieux de connaître l’ESG de Samsung ? Jenni Chun, experte en développement durable, répond à vos questions les plus fréquentes

② Un avenir meilleur commence à Bruxelles : les employés du bureau des affaires publiques européennes de Samsung discutent de leur culture ESG

Ensuite dans notre série sur la façon dont les employés de Samsung dans le monde construisent un avenir plus durable, nous avons un homme qui fait la différence pour les consommateurs et le climat, Luiz Xavier du bureau de Samsung au Brésil.

Donner une nouvelle vie aux anciens produits : Re+, le programme de recyclage de Samsung

Luiz Xavier, responsable de l’équipe de satisfaction client au bureau de Samsung au Brésil, est responsable de tous les domaines du service client, de la planification, de la mise en œuvre et de l’amélioration à la création d’une expérience client positive. “Les consommateurs modernes veulent plus qu’un produit de qualité ou une expérience de service client conviviale”, a expliqué Luiz. “Au lieu de cela, ils veulent soutenir une entreprise qui protège les personnes et la planète.”

Au cœur de Samsung se trouve une stratégie environnementale consistant en des efforts mondiaux complets pour lutter contre le changement climatique. Au Brésil, cette stratégie a abouti au programme Re+, un programme de recyclage, de sensibilisation et d’éducation dirigé par Luiz et son équipe. La mission? Ne laissez pas les déchets électroniques se perdre. En fournissant les processus qui permettent aux consommateurs de collecter et d’éliminer correctement les appareils électroniques, Luiz met non seulement un sourire sur le visage des clients, mais jette également les bases d’un avenir meilleur.

Les déchets électroniques, ou déchets électroniques, sont des produits indésirables, qui ne fonctionnent pas et qui approchent ou sont en fin de vie utile.

“Considérez ce scénario extrêmement courant : vous mettez à niveau votre téléphone portable et jetez l’ancien dans un tiroir à ordures, juste au cas où”, a déclaré Luiz. “Cependant, en vous accrochant à ce téléphone, vous avez mis de côté un appareil qui avait probablement encore un peu de vie. De plus, en ne recyclant pas tout de suite l’ancien, vous réduisez les chances qu’il soit réutilisé.

“En général, notre hâte d’obtenir de nouveaux équipements et notre hésitation à nous séparer de nos anciens articles font de l’électronique mise au rebut la catégorie de déchets domestiques qui connaît la croissance la plus rapide au monde”, a-t-il ajouté.

Collectivement, les Brésiliens possèdent plus de 240 millions de smartphones pour une population de moins de 215 millions. Si vous ajoutez des cahiers et des tablettes, le nombre grimpe à plus de 350 millions, soit 1,6 articles par personne, selon une école brésilienne Fundação Getúlio Vargas (FGV)1 enquête.

Le problème des déchets électroniques est vaste et persistant, et pour le résoudre, il faudra que les secteurs privé et public soient sur la même longueur d’onde. Samsung s’est toujours concentré sur l’utilisation de la technologie pour responsabiliser les gens et améliorer leur vie – c’est là que Re+ entre en action.

Alors, qu’est-ce que Re+, exactement ? Ce programme mondial de recyclage est arrivé au Brésil en 2017 et offrait aux consommateurs un moyen gratuit, écologique et pratique de recycler ou de se débarrasser de leurs produits électroniques et appareils électroménagers. Ce n’est pas seulement pour les appareils Samsung non plus. Re+ accepte les articles de quelconque marque, y compris les batteries, téléphones portables, ordinateurs portables, réfrigérateurs, machines à laver et autres produits cassés, usagés ou inutilisés.

“Samsung a mis en place environ 350 bacs de collecte pour les petits articles de toutes les marques dans les magasins d’électronique Samsung et les magasins d’expérience Samsung au Brésil.” Pour les produits électroniques plus gros, tels que les téléviseurs, les réfrigérateurs et les machines à laver, les consommateurs pourraient programmer des ramassages à leur domicile.

Luiz était fier d’annoncer qu’à partir du premier semestre 2022, Samsung a réalisé une croissance de 190% du nombre d’articles collectés par rapport à la même période en 2021. Cependant, il vise encore plus haut.

“Plus que de promouvoir le recyclage et l’élimination correcte des appareils électroniques et de réduire les impacts de la technologie sur l’environnement, notre mission avec Re+ est de sensibiliser les consommateurs à l’importance d’un cycle complet et responsable de relation avec les produits”, a déclaré Luiz. Il a noté que le plus grand défi consistait à accroître la sensibilisation des clients au programme.

“Malgré les résultats significatifs obtenus en 2022, il y a encore place à amélioration et à impliquer davantage les Brésiliens dans le mouvement de recyclage”, a-t-il ajouté.

En conséquence, Luiz et son équipe ont participé à des programmes d’éducation dans les écoles et ont lancé diverses campagnes et événements pour sensibiliser à l’importance du recyclage – en veillant à ce que les générations futures grandissent en appréciant la planète et le rôle qu’elles jouent dans sa préservation.

Une campagne a illustré à quel point il est facile et pratique de se débarrasser des appareils électroniques qui se perdent à la maison. Comme la télévision joue un rôle fondamental dans la vie des Brésiliens, à la fin de la vidéo, l’écran affichait un code QR qui menait à la page principale de Re+, offrant des détails sur la façon dont les produits de toutes tailles sont collectés, éliminés et recyclés afin que le la matière première peut être réutilisée dans la chaîne de production.

Vous pouvez regarder la vidéo de la campagne Re+ ci-dessous.



Rendre le recyclage amusant pour toute la famille

Pour Luiz, la durabilité est une affaire de famille. Comme il a travaillé dans l’industrie de la technologie pendant des années, l’élimination des déchets électroniques de manière écologique a toujours été sur son radar. Cependant, il voulait passer d’un simple travail vert à une vie verte tous les jours. En conséquence, et engagés dans d’autres pratiques éco-responsables, comme réduire l’utilisation excessive des ressources et toujours nettoyer leurs emballages recyclables avant de les jeter. De plus, sa famille défend activement et participe à Re+ en fournissant des smartphones, des chargeurs, des câbles et des écouteurs au programme.

“Plus que de participer, nous cherchons également toujours à diffuser des messages sur la durabilité et l’élimination correcte des appareils électroniques parmi notre famille et nos amis”, a déclaré Luiz. “Nous pensons que cette prise de conscience est essentielle pour avancer dans le sens de la préservation de l’environnement.”

Luiz dit qu’il est passionné par la durabilité parce qu’il comprend sa valeur et comment elle peut créer un monde meilleur pour les gens d’aujourd’hui et de demain. Alors pour lui, c’est facile de se mettre au vert en famille.

“Lorsque nous nous attaquons à cela en famille, nous pouvons aider les prochaines générations à en apprendre davantage, et nous favorisons l’état d’esprit et la culture de la durabilité, afin que les enfants commencent à le diffuser en parlant également à leurs amis et collègues”, a déclaré Luiz.

Pour ceux qui veulent transmettre les valeurs de durabilité à leurs familles et amis, il suggère deux conseils de base que tout le monde peut essayer : 1. parler davantage de durabilité et 2. donner l’exemple. De cette manière, vous pouvez inspirer les autres par vos actions, pas seulement par vos paroles.

Luiz a mis en pratique ces deux conseils simples dans sa propre famille, et il est très fier d’annoncer que ses enfants tiennent désormais compte de la durabilité dans tout ce qu’ils font. “Ma famille est fière de participer au programme Re+”, a-t-il déclaré. “Ils en parlent à leurs proches et amis chaque fois qu’ils le peuvent.”

Des gens heureux, une planète heureuse : inspirer le monde

En tant que chef de file de l’innovation technologique et de la priorité donnée à l’expérience client, Samsung s’efforce de faire de la planète un endroit heureux et sain pour tous – et ses clients le remarquent.

“Nos clients au Brésil reconnaissent que Samsung, à travers ses programmes tels que Re+, s’efforce constamment d’être une entreprise responsable”, a déclaré Luiz. “La durabilité est au cœur de notre parcours produit, nos consommateurs savent donc que nos innovations ont la planète à l’esprit à chaque point de contact — de la conception à l’élimination du produit. Je me sens honoré et motivé de pouvoir contribuer activement à ce mouvement, et j’attends avec impatience les prochaines étapes.

Une enquête récente menée par Samsung en partenariat avec MindMiners montre que les consommateurs brésiliens connaissent l’importance de s’engager dans des actions de développement durable. 94% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles considéraient les habitudes de recyclage comme très importantes et s’inquiétaient également de l’impact de leurs actions sur l’environnement. Cependant, la même enquête a souligné que seulement 62% des Brésiliens qui pratiquent des habitudes de recyclage éliminent également correctement les articles électroniques.

“En tant que pays doté d’une riche biodiversité, le Brésil est confronté à un large éventail de défis en matière de durabilité”, a noté Luiz. “Samsung a un programme ESG cohérent, ce qui me motive encore plus à contribuer et à m’engager dans des programmes comme Re+. C’est pourquoi il est si gratifiant pour moi de participer à ce mouvement d’éducation à l’environnement dans mon pays. La croissance du nombre de Re+ est un signe que nous sommes sur la bonne voie et une grande incitation pour nous à poursuivre des projets et des initiatives durables en 2023 et au-delà.

En savoir plus sur les initiatives de développement durable de Samsung Electronics ici.

1 Source : 32e édition de l’enquête annuelle FGV sur le marché brésilien de l’informatique et son utilisation dans les entreprises par le Centre de technologie de l’information appliquée de l’École d’administration des affaires de São Paulo de la Fundação Getúlio Vargas (FGVcia), préparée par le professeur Fernando Meirelles