L’expert du Titanic ‘très plein d’espoir’, le sous-marin touristique OceanGate disparu sera retrouvé

Une recherche était toujours en cours lundi après-midi pour un submersible de cinq personnes disparu utilisé pour emmener les touristes voir l’épave sous-marine du Titanic, mais un expert dit qu’il reste « très optimiste » et « très positif ».

S’adressant à NTV Evening News du Canada, l’expert du Titanic Larry Daley a reconnu les dangers de la plongée submersible profonde, mais a soutenu que la technologie s’est beaucoup améliorée ces dernières années.

« La plongée submersible profonde est très dangereuse, mais c’est très high-tech. Et au fil des années, l’équipement s’améliore, la technologie s’améliore », a déclaré Daley. « Donc, j’ai beaucoup d’espoir. Je suis très positif. »

Daley a également noté que les participants peuvent rester dans le navire pendant des heures si l’équipement est correctement entretenu.

Le Centre conjoint de coordination de sauvetage à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a déclaré que le navire était en retard vers 21 h 13 dimanche, à environ 435 milles au sud de St. John’s, à Terre-Neuve. Le lieutenant Cmdr. Len Hickey a déclaré qu’un navire de la Garde côtière canadienne et un avion militaire participaient à l’effort de recherche, qui était dirigé par la Garde côtière américaine à Boston.

OceanGate Expeditions a confirmé la recherche de son submersible et a déclaré qu’elle se concentrait sur les personnes à bord du navire et leurs familles.

« Nous sommes profondément reconnaissants de l’aide considérable que nous avons reçue de plusieurs agences gouvernementales et sociétés de haute mer dans nos efforts pour rétablir le contact avec le submersible », a déclaré la société dans un communiqué. « Nous travaillons au retour en toute sécurité des membres d’équipage. »

David Concannon, un conseiller de la société, a déclaré qu’Oceangate avait perdu le contact avec le sous-marin dimanche matin. Il avait une alimentation en oxygène de 96 heures.

« Maintenant, 32 heures se sont écoulées depuis que le sous-marin a quitté la surface », a déclaré Concannon, qui a déclaré qu’il était censé être en plongée mais qu’il ne pouvait pas y aller en raison d’un autre problème avec un client. Il a déclaré que les responsables s’efforçaient d’obtenir un véhicule télécommandé pouvant atteindre une profondeur d’environ 20 000 pieds sur le site dès que possible.

Action Aviation a confirmé que son président, l’homme d’affaires britannique Hamish Harding, était l’un des touristes à bord. Le directeur général de la société, Mark Butler, a déclaré à l’AP que l’équipage était parti vendredi.

« Toutes les tentatives sont faites pour une mission de sauvetage. Il reste encore beaucoup de temps pour faciliter une mission de sauvetage, il y a du matériel à bord pour survivre à cet événement », a déclaré Butler. « Nous espérons tous et prions pour qu’il revienne sain et sauf. »

L’expédition était le troisième voyage annuel d’OceanGate pour relater la détérioration du paquebot emblématique qui a heurté un iceberg et a coulé en 1912, tuant tous sauf environ 700 des quelque 2 200 passagers et membres d’équipage. Depuis la découverte de l’épave en 1985, elle a lentement succombé aux bactéries mangeuses de métaux, et certains ont prédit que le navire pourrait disparaître dans quelques décennies à mesure que des trous bâillent dans la coque et que des sections se désintègrent.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.