L’expert de Nicola Bulley, Peter Faulding, révèle une liste de décharges où vous pouvez garer votre voiture et enterrer votre corps sans être vu

Un expert de RECHERCHE qui a été recruté pour aider à retrouver la mère disparue Nicola Bulley est à la recherche de sites où quelqu’un pourrait enterrer un corps sans être vu.

Peter Faulding a compilé une liste de fossés, de bois et de haies à proximité de l’endroit où la femme de 45 ans a disparu après que son partenaire a plaidé pour que les terres voisines soient “examinées”.

Nicola Bulley, 45 ans, a été vue pour la dernière fois le 27 janvier Crédit : Instagram

Peter Faulding, PDG de la société privée de recherche et de récupération sous-marine Specialist Group International Crédit : PA

Activité policière près du banc au bord de la rivière Wyre à St Michael’s on Wyre, Lancashire, où le téléphone de Nicola a été retrouvé Crédit : PA

Faulding, qui a travaillé sur une série de cas très médiatisés de personnes disparues, a déclaré au Times : “Je regarde les cartes de l’Ordnance Survey des zones environnantes pour rechercher d’éventuels sites de dépôt.

“Il pourrait s’agir de fossés, de haies, de zones boisées où il est possible de garer un véhicule et de déposer un corps sans être vu.

“Les personnes se trouvant dans les environs à plusieurs kilomètres autour de St Michael devraient rechercher toute activité suspecte.”

Nicola a été vue pour la dernière fois en train de promener son chien le long de la rivière à St Michael’s on Wyre, Lancashire, à 9 h 10 le 27 janvier.

Elle a été portée disparue après que son téléphone, qui était toujours connecté à un appel professionnel, a été retrouvé sur un banc surplombant l’eau.

La police a rapidement déclaré qu’elle soupçonnait qu’elle était tombée et a lancé une recherche approfondie de la rivière Wyre.

Mais 18 jours plus tard et il n’y a toujours aucun signe du conseiller en hypothèques, ce qui laisse croire à sa famille, à ses amis et à Faulding qu’un tiers pourrait être impliqué.

Son partenaire Paul Ansell a déclaré dans une interview à Channel 5: “Vous ne pouvez pas promener votre chien dans une rivière et simplement disparaître dans les airs. Quelque chose s’est passé ce jour-là.”

Sa copine Charlotte Drake, qui vit à côté du couple depuis cinq ans, a ajouté : “Mon intuition reste la même. Je crois honnêtement que Nikki n’est pas dans l’eau.”

Quelques perquisitions foncières ont eu lieu. Hier, des officiers ont été vus en train de fouiller un site de caravane à quelques mètres de l’endroit où son téléphone et Springer Spaniel Willow ont été découverts près du chemin de halage.

Mais la majeure partie de l’enquête s’est concentrée sur la rivière, d’autres voies navigables et la baie de Morecambe.

Vendredi, Paul a désespérément exhorté les flics à intensifier leurs recherches sur terre car il est “à 100%” sûr qu’elle n’est pas dans l’eau.

“Mon plaidoyer est maintenant, personnellement, je veux que chaque maison, chaque garage, chaque dépendance, le terrain soit examiné de près”, a-t-il déclaré à Dan Walker de Channel 5.

“Je veux que tout soit fouillé, je veux que tout soit scruté, chaque morceau.”

Après une conversation « franche » avec Faulding, il a convenu que l’expert médico-légal devrait commencer sa recherche d’éventuels lieux de sépulture.

Faulding, qui prévoit de sonder les terres autour du village la semaine prochaine si Nicola n’est pas retrouvée avant, a déclaré à Jeremy Kyle sur TalkTV : “Les terres environnantes auraient dû être fouillées à fond tout de suite.

“Il reste encore beaucoup à faire. Il faut maintenant fouiller les terres.”

Il a dit que, par expérience, les gens se trouvent généralement à quelques kilomètres de l’endroit où ils ont disparu.

La police du Lancashire insiste sur le fait que les détectives restent ouverts d’esprit sur ce qui s’est passé et font tout ce qu’ils peuvent pour le découvrir.

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler le 101, en citant le journal 473 du 27 janvier, ou de composer le 999 pour des observations immédiates.

Il y a eu des appels pour fouiller plus en profondeur les terres environnantes Crédit : Dave Nelson

Dan Walker (à gauche) avec le partenaire de Nicola, Paul Ansell Crédit : PA

De vastes recherches d’eau ont été effectuées dans la région Crédit : Getty