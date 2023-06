L’expert de Lovecraft, Joshi, discute du mème de l’IA shoggoth

L’intelligence artificielle fait peur à beaucoup de gens, même dans le monde de la technologie. Il suffit de regarder comment les initiés de l’industrie ont coopté un monstre à tentacules appelé shoggoth comme symbole semi-ironique de leur travail qui progresse rapidement.

Mais leurs mèmes en ligne et leurs références à cette créature – qui trouvent leur origine dans la nouvelle de l’auteur influent HP Lovecraft « At the Mountains of Madness » – ne sont pas tout à fait parfaits, selon le plus grand spécialiste mondial de Lovecraft, ST Joshi.

Si quelqu’un connaît Lovecraft et sa misérable ménagerie, qui comprend le toujours populaire Cthulhu, c’est Joshi. Il a édité des tonnes de collections Lovecraft, contribué à des dizaines d’essais sur l’auteur et écrit plus d’une douzaine de livres sur lui, y compris la biographie monumentale en deux parties « I Am Providence ».

Ainsi, après que le New York Times a récemment publié un article du chroniqueur technologique Kevin Roose expliquant que le shoggoth était devenu « le mème le plus important de l’IA », CNBC a contacté Joshi pour obtenir son avis – et découvrir ce qu’il pensait que Lovecraft dirait à propos de l’hommage agité du monde de la technologie.

« Bien que je sois sûr que Lovecraft serait reconnaissant (et amusé) de l’application de sa création à l’IA, les parallèles ne sont pas très exacts », a écrit Joshi. « Ou, devrais-je dire, il semble que les créateurs de l’IA ne soient pas tout à fait exacts dans leur compréhension du shoggoth. »

Tout d’abord, c’est « shoggoth », pas « shoggoth », a déclaré Joshi. La version majuscule du mot, telle qu’elle est orthographiée dans l’article du Times, est en effet apparue dans de nombreuses éditions de « Aux Montagnes de la Folie », qui a été publié pour la première fois dans « Astounding Stories » en 1936, l’année précédant la mort de Lovecraft à l’âge de 46 ans. Mais il y a des décennies, Joshi a découvert que Lovecraft lui-même l’avait mis en minuscules dans son manuscrit et sa dactylographie du conte de science-fiction/horreur se déroulant en Antarctique.

« C’est un nom d’espèce, pas un nom propre », a écrit Joshi dans un e-mail à CNBC.

Mais c’est un petit bémol. Il y a des choses thématiques plus importantes à considérer.

Les travailleurs et d’autres dans le domaine de l’IA générative utilisent le mème shoggoth, qui apparaît souvent comme un dessin animé ondulé orné d’yeux et d’appendices, pour reconnaître le potentiel mystérieux et parfois effrayant de la technologie. « Que certains initiés de l’IA se réfèrent à leurs créations comme des horreurs lovecraftiennes, même comme une blague, est inhabituel selon les normes historiques », a écrit Roose dans sa chronique du Times.

Les progrès récents de l’IA générative ont déjà provoqué des références à des classiques de la science-fiction tels que « The Terminator » et « The Matrix », ou à l’histoire effrayante de science-fiction de Harlan Ellison « Je n’ai pas de bouche et je dois crier« , qui dépeignent tous une sinistre intelligence artificielle anéantissant la majeure partie de l’humanité.

Intégrer les horreurs cosmiques de Lovecraft dans le mélange peut sembler excessif à ce stade, même si la technologie crée des choses étranges. Par exemple, une fausse publicité récente des Blue Jays de Toronto, créée par un producteur TSN qui a utilisé la technologie d’intelligence artificielle texte-vidéo, regorge de images horribles comme les gens qui se régalent des tentacules de hot-dog les uns des autres.

Le shoggoth créateur de mèmeconnu sous le compte Twitter @TetraspaceWest, a déclaré que l’inspiration est venue du fait que les monstres de Lovecraft sont « indifférents et que leurs priorités nous sont totalement étrangères et n’impliquent pas les humains, ce qui, je pense, sera vrai à propos d’une éventuelle future IA puissante ».