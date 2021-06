L’expert de l’ONU sur la torture condamne la persécution de Julian Assange alors que les efforts pour libérer un journaliste s’intensifient avant le sommet du G7

La fiancée d’Assange Stella Moris, la maire de Genève Frédérique Perler et le rapporteur spécial de l’ONU sur la torture Nils Melzer ont appelé vendredi à la libération du journaliste et à la fin de la procédure d’extradition américaine à son encontre.

Melzer, qui occupe également la chaire suisse des droits de l’homme à l’Académie de Genève, a qualifié l’incarcération d’Assange « l’un des plus gros scandales judiciaires de l’histoire » et a qualifié le fondateur de WikiLeaks, ainsi que les dénonciateurs Edward Snowden et Chelsea Manning, de « des squelettes dans les placards des pays occidentaux ».

« C’est l’histoire d’un homme persécuté dans notre partie du monde pour avoir dit la vérité », dit Melzer. « Il a dénoncé des crimes de guerre, il a dénoncé la torture, il a dénoncé la corruption. C’est une vérité qui dérange.

« Enseignez-vous à vos enfants que c’est une bonne ou une mauvaise chose de dire la vérité ? » a-t-il poursuivi, concluant qu’il ne peut pas laisser à ses enfants un monde « où c’est devenu un crime de dire la vérité parce que, une fois que cela est arrivé, nous vivons dans la tyrannie. »

Un monument temporaire à Assange, Snowden et Manning a été inauguré vendredi à Genève. L’installation d’art mobile, réalisée par l’artiste italien Davide Dormino en 2015 et baptisée « Anything to Say ? » montre les trois personnages debout sur des chaises avec une quatrième chaise vide à côté d’eux. Une pétition mise en place par le Geneva Press Club a également été mise en ligne, exigeant la libération immédiate d’Assange.

« Au nom du respect des droits humains inaliénables et des valeurs promues par les organisations de défense des droits humains basées à Genève », le Geneva Press Club a appelé les autorités britanniques « refuser l’extradition de Julian Assange et restaurer sa liberté » et pour le gouvernement américain « d’abandonner les poursuites contre Julian Assange. »

Le Club de la presse de Genève a également appelé les États démocratiques comme la Suisse « pour assurer Julian Assange [has] un territoire de refuge où il peut se protéger de nouvelles poursuites.

Bien qu’il n’ait été reconnu coupable d’aucun crime, Assange a passé plus de deux ans dans la prison de Sa Majesté Belmarsh, une prison à sécurité maximale qui a abrité certains des criminels les plus infâmes et les plus dangereux du Royaume-Uni, dont plusieurs terroristes de premier plan, des tueurs en série , et les violeurs. Assange reste à Belmarsh malgré une décision de justice en janvier selon laquelle il ne pouvait pas être extradé vers les États-Unis en raison de problèmes de santé mentale.

La fiancée d’Assange a déclaré samedi que le journaliste était « à peine s’accrocher » en prison et a été en « un état terrible, incapable même d’enchaîner une phrase » car il est confiné dans une petite cellule pendant 22 heures par jour.

« Julian n’est pas violent, il n’est pas un danger pour la société. Il est éditeur et cette affaire concerne la liberté d’information. Cette situation fait honte au système judiciaire britannique. C’est un fléau pour la réputation mondiale du Royaume-Uni », Morris a déclaré, cité par le Daily Mail.

Elle l’a appelé « inacceptable » qu’un « puissance étrangère » comme les États-Unis sont capables de « Dites à la Grande-Bretagne quoi faire. »

« Il est temps que le président Joe Biden abandonne les charges retenues contre Julian, et Boris Johnson devrait lui demander de le faire lors de la réunion du G7 à Cornwall cette semaine. Espérons alors que la justice prévaudra », conclut Morris.

Le Mail a rapporté qu’Assange « a un panneau de liège » dans sa cellule de prison « sur lequel il a épinglé des photos de ses deux plus jeunes fils – Gabriel, quatre ans, et Max, deux ans », et lui aussi « nourrit une paire de colverts nichant sous la fenêtre de sa cellule. »

Le 47e sommet du G7 doit avoir lieu au Royaume-Uni du 11 au 13 juin. Le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Union européenne et le Japon y participeront.

