L’expert de l’atelier de réparation rend un hommage émouvant au départ de la co-star de la BBC avec un message d’adieu

L’expert de l’atelier de réparation Christopher Shaw a rendu hommage à l’un des membres de l’émission.

Restaurateur de livres, Christopher Shaw a souhaité bonne chance à son collègue à l’annonce de leur départ.

Bbc

L’atelier de réparation dit au revoir à l’un de ses membres[/caption] Instagram

Christopher Shaw et James Bainbridge devant la grange de l’atelier de réparation[/caption]

La star a partagé un doux hommage aux médias sociaux pour le réalisateur de télévision James Bainbridge qui quitte la série.

Dans le cliché publié sur Instagram, Christopher pouvait être vu aux côtés de James, la paire arborant des casquettes plates presque assorties.

Il a écrit en légende : « A bientôt, adieu à @bain_bow j’espère vous voir dans le futur. Merci pour tout votre travail acharné.

Les fans de l’émission n’ont pas tardé à souligner leurs tenues similaires, avec une écriture : « Jumelage à casquette plate ».

Un deuxième a sonné: « Jumeaux! »

D’autres adeptes semblaient penser que c’était Christopher lui-même quittant la série, laissant les téléspectateurs déçus, l’un d’eux déclarant: « J’ai adoré te voir réparer les livres, un tel soin, faire des étuis aussi quand tu le pensais nécessaire, tu vas nous manquer. »

Un autre a ajouté: « Je suis vraiment désolé de voir Christopher quitter The Repair Shop. Meilleurs vœux pour l’avenir.

Malgré la confusion, James a répondu au message dans les commentaires en répondant: « Merveilleux travail avec vous et le gang! »

Le présentateur Jay Blades a depuis parlé de l’avenir de l’émission populaire.

La série a reçu le prix Daytime aux TV BAFTA pour un épisode de The Repair Shop: A Royal Visit mettant en vedette le roi Charles III, lorsque Jay et les spécialistes ont rendu visite à Charles à Dumfries House en Écosse.

« Je pense que nous avons été mandatés pour encore deux ans si je ne me trompe pas. Nous allons faire plus. Nous venons de gagner un BAFTA, donc je pense qu’ils vont vouloir que nous restions à l’antenne », a déclaré la star au magazine Hello.

Jay a récemment été laissé en larmes dans la série après avoir accueilli le couple endeuillé, Emese et Luke, dans la grange.

Le couple a apporté l’empreinte d’argile des empreintes de pas de feu leur fils David, qui ont été prises quelques jours avant son décès à l’âge de cinq mois.

Alors que le couple partait après avoir expliqué leur histoire déchirante, Jay a été vu ému, respirant profondément tout en retenant ses larmes.

Bbc

Présentateur Jay Blades avec le roi Charles III[/caption]