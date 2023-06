L’expert de l’atelier de réparation a perdu ses mots alors que l’invité fond en larmes lors de la restauration d’une sculpture de la Seconde Guerre mondiale

UN EXPERT sur The Repair Shop a perdu ses mots après qu’un invité ait éclaté en sanglots lors d’une restauration de sculpture de la Seconde Guerre mondiale.

Dans le dernier épisode de la série de la BBC, l’expert en céramique Kirsten Ramsay a rencontré un invité appelé Martin Jochman qui avait apporté une sculpture endommagée de sa défunte mère Věra Škodová.

Il a expliqué comment, à l’âge de 27 ans, Věra s’est liée d’amitié avec un camarade étudiant en céramique en Tchécoslovaquie appelé Miloš Axman et il a réalisé l’étude sur le plâtre de Paris d’elle en 1947.

Martin a déclaré: « Elle a eu une vie très colorée et intéressante, mais aussi assez tragique. »

Il a poursuivi en expliquant comment sa mère avait été envoyée travailler dans une usine de munitions à Berlin au début de la Seconde Guerre mondiale.

Il a déclaré: «Elle avait prévu de s’enfuir en Suisse avec deux amis masculins, mais ils ont été surpris en train de traverser la frontière et ses deux amis ont été abattus.

« Elle a été condamnée à la prison à vie et elle a été libérée en 1945, et elle a marché jusqu’à Prague. Je suis sûr que cela l’a beaucoup affectée, mais elle a été très courageuse.

Kirsten s’est ensuite mis au travail sur la sculpture, lui redonnant sa gloire d’antan et le résultat final l’a laissé en larmes.

Il s’est écrié : « Oh mon Dieu, c’est fantastique. J’ai vu ma mère pour la dernière fois en 1999 avant sa mort et c’est un souvenir tellement merveilleux, elle avait 27 ans et elle était si belle.

Kirsten était un peu à court de mots lorsqu’il lui a dit : « Cela me rappelle tellement de souvenirs, j’ai l’impression d’avoir été ramenée à mon enfance.

« C’est exactement comme ça que je m’en souviens, y compris le piédestal qui était exactement comme ça et la façon dont vous avez composé la partie qui manquait… Le résultat est exactement ce qu’il devrait être. »

Elle lui a ensuite dit que cela avait été « un plaisir absolu » de restaurer la pièce.