Un expert du Road Trip d’ANTIQUES s’est déchaîné « Pourquoi t’ai-je écouté ?! » à sa co-star stupéfaite après une vente aux enchères de cauchemar.

Dans un récent épisode de la série BBC, les experts Izzie Balmer et Charlie Ross ont visité un magasin d’antiquités à Salisbury dans le but de trouver des joyaux cachés.

Izzie a repéré deux chaises du 19ème siècle et a déclaré: « J’adore une chaise et j’aime à quel point elles sont honnêtes.

« Mais Charlie a réussi à me devancer en prenant des risques, alors j’ai l’impression qu’il est temps pour moi de faire de même et de prendre un risque.

« Mais ne serait-ce pas génial s’ils s’en sortaient vraiment bien ? Parce que Charlie aime ses chaises. »

Izzie a décidé d’y réfléchir en regardant autour du reste de la boutique mais s’est retrouvée derrière les chaises et prête à acheter.

Izzie a supposé qu’ils étaient en chêne, mais le propriétaire du magasin a déclaré: « Ils sont presque certainement en hêtre, probablement du début du XIXe siècle. Je les ferai pour 40 £, ce serait mon meilleur. »

Elle a déclaré: «Je vais prendre un risque, j’ai joué la sécurité, et Charlie a non seulement pris de l’avance, mais il m’a bien sauté en tête – et je ne veux pas vraiment qu’il reste là. . »

À la maison de vente aux enchères plus tard dans l’épisode, les chaises ont bien démarré avec Charlie en disant: « C’est parti, reviens. Izzie, Izzie… tu le voles. »

Malheureusement, le pari d’Izzie n’a pas porté ses fruits, car la paire de chaises s’est vendue 30 £, 10 £ de moins que ce qu’elle avait payé pour elles.

Elle a demandé à Charlie : « Pourquoi ai-je déjà pensé qu’acheter des chaises était une bonne idée ? Pourquoi vous ai-je écouté ? »

Il a répondu en plaisantant: « Je ne peux pas imaginer. »

Antiques Road Trip est disponible sur BBC iPlayer.