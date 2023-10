Le Bureau du sous-secrétaire à la Défense pour la recherche et l’ingénierie et la Garde nationale de l’Indiana ont organisé la deuxième édition de l’événement Technology Readiness Experimentation 2023 (T-REX) au centre de formation de Muscatatuck et à Camp Atterbury, Indiana, du 10 au 20 octobre. T-REX évalue et accélère les technologies que le ministère de la Défense juge essentielles aux efforts de guerre,

Le T-REX est un élément essentiel de la Réserve d’expérimentation de défense rapide (RDER), qui facilite les efforts de modernisation grâce au prototypage rapide et à l’expérimentation de technologies militaires interarmées intégrées. Les prototypes RDER sont utilisés et évalués lors d’événements T-REX pour validation avant leur mise en service. T-REX constitue un lieu essentiel pour accélérer l’innovation conjointe grâce à des données du monde réel, qui sont utilisées pour éclairer le développement futur de concepts de combat.

Le T-REX 23-2 a effectué 11 évaluations à grande échelle de technologies de guerre nouvelles et innovantes provenant d’entreprises de défense traditionnelles et non traditionnelles, mesurant leur efficacité et leur capacité de développement ultérieur en fonction des besoins de la Force conjointe. L’exercice comprenait la participation de l’Australie et du Royaume-Uni, qui ont joué un rôle déterminant dans les efforts déployés par le Ministère pour accroître ses capacités scientifiques et technologiques.

L’évaluation s’aligne sur les efforts du Ministère visant à développer des systèmes autonomes, multidomaines et sans équipage avec des communications résilientes depuis l’espace jusqu’au fond de l’océan. Les technologies évaluées permettent de surpasser les capacités stratégiques à l’appui des opérations dans la région Indo-Pacifique et dans le monde.

« Des expérimentations comme T-REX nous permettent de mieux comprendre les technologies de nouvelle génération en cours de développement dans la base d’innovation de défense afin que nous puissions prendre des mesures pour accélérer leur transition et leur mise en service », a déclaré le sous-secrétaire adjoint à la Défense chargé de la recherche et de l’ingénierie, le Dr David. Chéri. “Cela aide en fin de compte le DoD à dissuader les agressions et à assurer la sécurité de nos troupes.”

Le 19 octobre, plus de 300 invités ont assisté à une Journée des visiteurs de marque au cours de laquelle des dirigeants du gouvernement et de l’industrie ont observé une partie de l’évaluation en temps réel. De plus, 42 participants ont installé des stands pour une exposition de prototypes technologiques présentant d’autres technologies militaires de pointe. Parmi ces participants figuraient de grandes et petites entreprises, des dirigeants de commandements combattants et des services militaires qui ont présenté des prototypes innovants conformes au concept de guerre interarmées. L’exposition a permis aux dirigeants de voir en personne les derniers prototypes alignés sur le RDER et aux entreprises de contribuer à façonner le développement de technologies militaires de première ligne.

Les technologies qui ont démontré avec succès leurs capacités au T-REX 23-2 seront éligibles pour progresser vers une expérience de fin d’études, telle que Northern Edge ou Valiant Shield, dans le cadre de la campagne d’expérimentation RDER.

T-REX a connu du succès plus tôt cette année alors que les technologies évaluées en mai ont été transférées vers Northern Edge, un exercice militaire ouvert, où elles ont été mises en œuvre avec succès dans un environnement de combat réaliste.

À propos de USD(R&E)

Le sous-secrétaire à la Défense pour la recherche et l'ingénierie (USD(R&E)) est le directeur de la technologie du ministère de la Défense. L'USD(R&E) défend la recherche, la science, la technologie, l'ingénierie et l'innovation afin de maintenir l'avantage technologique de l'armée américaine.