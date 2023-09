L’expérience MOXIE Mars Oxygen de la NASA met fin à ses opérations

Le 20 avril 2021, l’expérience MOXIE, au nom fougueux, sur Mars extrait 5 grammes d’oxygène provenant de l’atmosphère martienne, démontrant la capacité future potentielle d’une présence humaine établie sur la planète rouge – et dans d’autres atmosphères que celle de la Terre, d’ailleurs.

La GoPro Hero 12 passe à la verticale : pratique avec la dernière caméra d’action de GoPro

« En testant cette technologie dans des conditions réelles, nous avons fait un pas de plus vers un avenir dans lequel les astronautes ‘vivraient de la terre’ sur la planète rouge », a déclaré Trudy Kortes, directrice des démonstrations technologiques à la Space Technology Mission. Direction, dans une NASA libérer annonçant la conclusion de l’expérience.

Tout comme l’hélicoptère Ingenuity a été envoyé à titre de démonstration technologique pour prouver son vol propulsé et contrôlé sur d’autres planètes, MOXIE a été envoyé pour tester comment les technologies humaines sur d’autres planètes pourraient être utilisées pour aider notre espèce à survivre hors Terre.

MOXIE (abréviation de Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) démontrait exactement cela : l’utilisation des ressources in situ, ou ISRU, ou l’utilisation simple mais cruciale de matériaux locaux dans l’espace pour rendre l’existence possible. De l’extraction de l’eau du régolithe lunaire à l’oxygène de l’atmosphère irrespirable de Mars, l’ISRU est un manière plus sensée de survivre hors de la Terre plutôt que de trimballer tout ce dont vous avez besoin dans notre point bleu pâle.

MOXIE est arrivé sur Mars à bord du rover Perseverance en février 2021, et trois mois plus tard, il réussit à extraire de l’oxygène pour la première fois, un exploit qu’il répétera encore 15 fois au cours de ses opérations. L’expérience sépare l’oxygène de l’atmosphère riche en dioxyde de carbone de Mars à l’aide de processus électrochimiques. Au total, MOXIE a généré 122 grammes d’oxygène sur Mars, soit environ ce qu’un petit chien respire en 10 heures, selon le même communiqué.

« MOXIE a clairement servi d’inspiration à la communauté ISRU », a déclaré Michael Hecht, directeur adjoint du projet Event Horizon Telescope et chercheur principal de MOXIE, dans le communiqué. « Cela a montré que la NASA est prête à investir dans ce type de technologies futures. Et c’est un produit phare qui a influencé l’industrie passionnante des ressources spatiales.

MOXIE n’était qu’une démonstration technologique, mais montre comment l’ISRU peut – et sera probablement – ​​être utilisé hors de la planète. De nouveaux concepts de mission présentent de nouvelles façons dont les humains peuvent optimiser les environnements pour investigation scientifique et pour d’autres moyens, comme l’exploitation minière. Le la prochaine étape est la Luneau centre des missions Artemis de la NASA.

Il n’y a pas de plans immédiats pour une deuxième itération de l’expérience de production d’oxygène, mais cela constitue une base solide pour de futures démonstrations technologiques. . Et même si les futures expériences portent des noms différents, aucun projet spatial ne peut être réalisé sans un peu de courage.

En savoir plus : Un accès amélioré à l’espace signifie qu’une nouvelle science remarquable est à l’horizon