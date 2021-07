Raducanu n’a pas pu poursuivre son match avec la star australo-croate Ajla Tomljanovic lundi après avoir quitté le terrain pour un temps mort médical alors qu’elle tirait de l’arrière 4-6 0-3.

Raducanu, 18 ans, semblait souffrir de crampes d’estomac et d’hyperventilation, le personnel médical ayant entendu dire au jeune de « prendre des respirations profondes » comme ils la rassuraient.

Il y avait une sympathie généralisée pour la jeune star, qui avait conquis le cœur de la nation alors qu’elle profitait d’une course de rêve lors de sa première apparition à un Grand Chelem.

Cependant, une dispute a également éclaté au sujet de sa retraite lorsque l’ancien triple champion de Wimbledon McEnroe a suggéré que l’occasion avait « J’en ai un peu trop » pour elle – suscitant des affirmations selon lesquelles l’Américain était un misogyne.

Raducanu elle-même a maintenant parlé de la retraite, expliquant ses problèmes respiratoires et semblant admettre qu’un tournoi éclair avait « l’a rattrapée ».

« Je voulais juste que tout le monde sache que je me sens beaucoup mieux ce matin » Raducanu a déclaré dans un article sur les réseaux sociaux.

« Tout d’abord, je tiens à féliciter Ajla pour une performance incroyable et je suis désolé que notre match se soit terminé comme il l’a fait.

«Je jouais le meilleur tennis de ma vie devant une foule incroyable cette semaine et je pense que toute l’expérience m’a rattrapé.

« À la fin du premier set, après des échanges super intenses, j’ai commencé à respirer fortement et j’ai eu des vertiges.

« L’équipe médicale m’a conseillé de ne pas continuer et même si cela semblait être la chose la plus difficile au monde de ne pas terminer mon Wimbledon sur le terrain, je n’étais pas assez bien pour continuer.

« Je tiens à remercier les personnes qui m’ont encouragé à chaque match, je voulais tellement gagner pour vous !

« La nuit dernière va beaucoup m’aider à apprendre ce qu’il faut pour concourir au sommet.

« Je chérirai tout ce que nous avons accompli ensemble ce petit matin et je reviendrai plus fort !

« J’ai hâte de voir la suite de mon voyage » Raducanu a écrit en conclusion.

S’exprimant à la BBC, McEnroe avait mis en colère certaines personnes en ligne, l’homme de 62 ans étant accusé de sexisme pour avoir suggéré que Raducanu était incapable de gérer la pression de la situation.

« Il semble que cela soit devenu un peu trop, comme cela est compréhensible, en particulier avec ce dont nous avons parlé au cours des six dernières semaines avec [Naomi] Osaka même pas ici », dit McEnroe.

« Combien les joueurs peuvent-ils gérer ? Cela vous fait regarder les gars qui sont là et les filles depuis si longtemps – à quel point ils peuvent le gérer. J’espère qu’elle apprendra de cette expérience.

En réponse, la journaliste Harriet Minter fulminait : «Y a-t-il quelque chose de plus ennuyeux qu’un homme disant à une femme qu’elle n’est pas blessée, qu’elle est juste émotive ? Non, non, il n’y en a pas. S’il vous plaît, demandez-lui d’arrêter.

Cependant, d’autres, comme la personnalité de la télévision Piers Morgan, ont défendu McEnroe, affirmant que Raducanu devait « endurcir » si elle devait miser sur son succès à Wimbledon.

Ces commentaires ont déclenché un échange sur Twitter avec le partenaire d’entraînement régulier de Morgan, Gary Lineker – tandis que l’icône du tennis britannique Andy Murray a également participé, appelant Morgan « dur ».

Le tas-on a été contre John McEnroe, et maintenant moi pour être d’accord avec lui. Si vous voulez faire du sport professionnel aux yeux du public, vous devez apprendre à gérer la pression et la critique. Ce n’est pas une attaque, c’est juste un fait. https://t.co/X610Umq4j4 – Piers Morgan (@piersmorgan) 6 juillet 2021

Cela arrive aux meilleurs d’entre nous, même à ceux qui ne souffrent pas d’une éventuelle blessure ou maladie. https://t.co/aHWn72UR9Ppic.twitter.com/Uu66luPOpp – Gary Lineker (@GaryLineker) 6 juillet 2021

Je pense que c’est une vision très dure de la situation Piers https://t.co/rGuWC5ScDT – Andy Murray (@andy_murray) 6 juillet 2021

Après le message de Raducanu, Morgan a immédiatement affirmé qu’il avait été prouvé qu’il avait raison, en chantant : « Comme l’a dit John McEnroe, tout cela est devenu un peu trop pour elle. Elle en tirera des leçons et je suis sûr qu’elle reviendra plus forte. Bonne chance Emma. »

Tomljanovic, quant à lui, rencontre le numéro un mondial et son compatriote australien Ash Barty sur le court central mardi alors qu’ils se battent pour une place en demi-finale.