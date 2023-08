L’expérience Live Lyrics de YouTube Music est arrivée

La dernière fois que nous avons parlé de paroles en direct sur YouTube Music, c’était en avril de cette année. Il est clair maintenant que le déploiement de la fonctionnalité n’était alors qu’un test très, très limité pour un petit groupe d’utilisateurs. Presque personne n’a reçu la fonctionnalité à l’époque, ce que nous savons car tout le monde l’a reçue cette semaine.

Les gens commencent à remarquer l’onglet des paroles présentant une expérience d’écoute en direct au cours des derniers jours et cela semble vraiment être pour le compte de tout le monde. Je vois les paroles en direct sur Android et iOS, donc Google semble les avoir poussées partout. C’est drôle, car il s’agit d’une fonctionnalité assez importante et elle a été déployée discrètement auprès de tout le monde plutôt que de recevoir une grande annonce.

Pour voir les paroles en direct par vous-mêmes, accédez à YouTube Music, écoutez une chanson et appuyez sur l’onglet « PAROLES » en bas. Ce clic développera l’onglet Paroles pour afficher les paroles de la chanson que vous jouez, en supposant qu’elle soit prise en charge (toutes les musiques ne le sont pas). Les paroles s’allumeront ou seront alors mises en évidence au fur et à mesure qu’elles sont mentionnées dans la chanson.

C’est chouette, non ?

Pour les curieux, je suis sur la version 6.15.51 sur Android et 6.16 sur iOS.

Lien Google Play: Musique Youtube