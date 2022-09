L’expérience Galaxy de Samsung devrait revenir en octobre avec un nouvel espace à San Francisco – Samsung Global Newsroom

Récemment, Samsung Electronics a hébergé deux espaces interactifs Galaxy Experience, l’un à Londres et l’autre à New York. Ces événements ont donné aux clients et aux passionnés d’électronique l’occasion de se familiariser avec les derniers appareils et innovations de la série Galaxy. Suite au succès de ces événements, Samsung ramènera Galaxy Experience, en octobre prochain, à San Francisco.

Lancé conjointement avec l’événement Galaxy Unpacked 2022 d’août, Galaxy Experience a présenté les tout nouveaux Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 via des espaces immersifs et des activités interactives. Les événements de Londres et de New York ont ​​vu plus de 106 000 participants visiter les espaces au cours de leur période d’ouverture de 21 jours, qui s’est déroulée du 11 au 31 août.

La San Francisco Galaxy Experience se déroulera pendant trois semaines, en octobre prochain, permettant aux participants de se familiariser avec de nouveaux appareils, notamment Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, la série Galaxy Watch5 et Galaxy Buds2 Pro, ainsi que des fonctionnalités et des expériences passionnantes. L’expérience Galaxy proposera également des programmes amusants tels qu’une collection d’épinglettes et des défis photo. Les participants pourront recevoir des cadeaux spéciaux, dont un cadeau Galaxy x BTS.

L’événement aura lieu au 111 Powell Street à San Francisco et se déroulera du 7 au 28 octobre. Si vous êtes dans la région, assurez-vous de passer voir ce que Samsung a en réserve pour la série Galaxy. En attendant, regardez les photos ci-dessous pour un aperçu du nouvel emplacement, ainsi que certains des faits saillants des événements de Londres et de New York.