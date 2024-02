L’expérience d’une mère face à un problème peu discuté.

Pendant huit mois, j’ai suivi sans relâche mes règles, stocké des bandelettes d’ovulation et des tests de grossesse, et j’ai même emprunté une statue de fertilité aux gros seins suffisamment courbée pour rendre jaloux un Kardashian. Après avoir couché notre tout-petit, vêtu d’une chemise de nuit tachée et d’un chignon en désordre, je tapais l’épaule de mon mari fatigué avec un sourcil levé, inclinant la tête vers la chambre – la quintessence de la romance. J’ai ramené à la maison le gobelet d’échantillon et je l’ai informé de ce qu’il pourrait avoir à voir avec ça, ou plutôt, dans il. J’avais commencé à réfléchir aux avantages et aux inconvénients de l’IIU par rapport à la FIV ; j’ai passé des tests pour confirmer que j’étais toujours en train d’ovuler ; et j’ai accepté que, lors de mon prochain rendez-vous, ils injectent du colorant dans mes trompes de Fallope pour vérifier s’il y a un blocage. C’est un miracle que quelqu’un tombe enceinte par accident.

«Je ne sais tout simplement pas comment nous allons pouvoir nous en offrir un autre», gémit mon mari. La garde d’enfants coûte cher et le temps manque pour deux parents qui travaillent à temps plein et qui travaillent au noir comme écrivain et musicien.

Une partie de moi était d’accord que deux enfants, c’était trop. Je m’imaginais sous-endormi et surstimulé, courant entre le football et le ballet. Je pourrais imaginer l’orchestration maniaque de deux paniers-repas au lieu d’un ; toutes ces négociations émotionnelles ont doublé. (Ficelle de fromage ou cube de fromage ? Banane pelée ou non ? Mais vous venez de demander… ) Je n’étais pas non plus particulièrement excitée à l’idée de répéter encore une fois la période post-partum, avec ses mamelons sanglants et ses sueurs nocturnes, ses crises de rage et ses sous-marins. sous-vêtements en maille de grande taille. Mais je n’avais aucune idée du déluge émotionnel qui m’attendait.

Ma première grossesse, à 37 ans, était le résultat d’une fatigue décisionnelle. Je n’avais pas envie d’un bébé, mais ma curiosité m’a piqué. Nous avons conçu sans trop d’effort et j’ai immédiatement été en paix avec la décision. J’ai compris que j’étais le genre de personne qui ne serait jamais satisfaite de ne pas connaître la sombre et vaste vérité sur la maternité. Les écrivains sont aussi des toxicomanes ; la maternité regorgeait de nouveau matériel.

Cette fois, j’étais sur le point d’avoir 40 ans. Alors que je réfléchissais à la question, mon OB-GYN m’a parlé comme si tomber enceinte « à mon âge » serait un saint miracle digne de son propre passage biblique. Deux de mes amis les plus proches se battaient depuis des années contre l’infertilité du deuxième enfant. J’ai vu l’argent qu’ils avaient dépensé et la déception qu’ils avaient endurée. Mais j’ai un frère et j’ai toujours trouvé profondément réconfortant d’avoir une autre personne qui parlera toujours la langue de mon enfance. Alors j’ai persisté, comme un sadique obsédé par les bébés.

“Je sais, Je sais“, dis-je à mon mari. « Mais les finances changent. Ce n’est pas le cas de la biologie.

Puis, un mardi matin de mai, alors que j’attendais patiemment sur le siège de mes toilettes, j’ai enfin aperçu les deux lignes roses. J’ai éclaté en sanglots. Ce n’étaient pas des larmes de joie.

Un sentiment de regret nauséabond et poisseux monta jusqu’à la base de ma gorge. La peur est arrivée au creux de mon estomac. J’avais le genre de prise de conscience brutale qui survient après avoir appuyé sur un bouton rouge et compris immédiatement la conséquence profonde et éternelle de vos actions. Instantanément, j’ai commencé à pleurer mes huit heures de sommeil par nuit, mon temps d’écriture tôt le matin, le travail que j’avais accompli pour réparer une relation fragile avec mon corps changeant et la dissolution de ma petite famille de trois personnes.

Lorsque vous avez un deuxième enfant, les gens disent des choses comme : « Vous savez quoi faire maintenant ! Vous êtes déjà venu ici ! » Et pourtant, c’est justement de là que venait ma peur. La première fois, je ne pouvais compter que sur mon propre optimisme. Cette fois, je savais exactement à quoi m’attendre et je savais que ce n’était pas toujours joli.

Il y a d’abord eu les pleurs de dépression, le genre de larmes qui coulent comme un robinet, sans provocation et sans avertissement. Rien ne les poussait, et je ne pouvais rattacher leur débordement à aucune émotion particulière. Les pleurs sont juste… arrivés. Dans la voiture, à mon bureau, en préparant le dîner. J’ai ressenti de la tristesse comme s’il s’agissait d’un concept vague et brumeux qui venait frapper, sans y être invité dans sa combinaison de protection contre les matières dangereuses, pour fumiger tout mon corps.

Vint ensuite l’anxiété, la certitude que quelque chose n’allait pas : avec moi, le bébé, ma grossesse. Je craignais que, parce que j’étais moins excitée par cette grossesse – plus distraite, léthargique –, je puisse d’une manière ou d’une autre endommager le bébé par osmose. J’ai un thérapeute. Elle a essayé de m’assurer que ce n’était pas possible et que je vivais ce qu’on appelle une « dissonance cognitive ». J’avais déjà créé une réalité alternative pour moi-même sans aucun fondement factuel. Coloré par mes expériences passées et mes peurs les plus profondes, j’ai fabriqué une fausse vérité qui n’existait pas. Dommage que les hormones ne se soucient pas de la logique ou de la psychologie.

Bientôt, j’ai commencé à être obsédée par la période post-partum, certaine de souffrir d’une dépression post-partum débilitante. Si c’est si grave maintenant, Je pensais. Mis à part une certaine rage post-partum brûlante, j’avais réussi à échapper à ce trouble courant – le sujet, ces derniers temps, de tant de gens. des articles, livreset films— après la naissance de ma fille, mais je me souviens l’avoir vu de loin. Cela surgissait juste de ma périphérie ; si j’avais pris un seul mauvais chemin, j’aurais pu être enveloppé dans son obscurité.

Cette peur n’a fait que rendre les larmes plus dures. J’imaginais de longues journées abrutissantes à la maison, sanglotant pendant que le bébé hurlait ses petits gémissements incessants. J’ai essayé de ne pas envisager le genre de pensées intrusives que je pourrais avoir. J’avais peur d’en vouloir à mon nouveau bébé de m’éloigner davantage de mon écriture, de mon corps, de mes relations, de ma fille. Que le bébé ressentirait cette colère et grandirait pour devenir le sujet de l’un des documentaires sur de vrais crimes que mon mari et moi regardions souvent.

Mais plus que tout, j’ai été pris au dépourvu. J’étais officiellement d’âge moyen, mère depuis trois ans maintenant, et je ne pensais pas pouvoir être aussi triste pendant ma grossesse. Surtout une grossesse que j’avais planifiée et que je pensais vouloir. Je me noyais dans les sables mouvants émotionnels de ma propre création.

À contrecœur, j’annonçais la nouvelle à mes amis, sachant qu’ils répondraient par des cris de joie et de félicitations. Je ne savais pas comment expliquer que je n’avais pas envie de faire la fête. Je leur ai simplement dit la vérité, que j’étais triste, que ce n’était pas comme la dernière fois, que j’y travaillais, parce que les gens ont besoin de résolutions. Puis un jour, un ami m’a envoyé un radeau de sauvetage.

«J’ai commencé à prendre Zoloft dès le deuxième trimestre. Première fois depuis une décennie », a-t-elle répondu dans un texte.

Vous pouvez le faire? Un petit poids invisible a été retiré de mes épaules.

Un autre ami a dit quelque chose de similaire. Elle n’a pas pris une seule photo d’elle enceinte, m’a-t-elle dit. Elle pleurait souvent et luttait pour être la maman qu’elle voulait être pour son enfant de 2 ans. Cet ami est également psychologue clinicien. J’ai été soulagé d’entendre ses anecdotes personnelles, mais je voulais aussi connaître son point de vue professionnel : pourquoi n’y a-t-il pas plus de gens qui en parlent ? Sont-ils? Et je suis juste exclu de la conversation ? Je lui ai demandé de me parler, non pas en tant qu’amie, mais en tant que Dr Rebecca Lesser Allen.

“Statistiquement, la dépression prénatale est presque aussi courante que la dépression post-partum”, m’a dit Allen. « Il y a une sensibilisation accrue à la dépression post-partum. Vous êtes dépisté par votre obstétricien et votre pédiatre, et ils vous en parlent à l’hôpital, mais personne ne s’attaque vraiment aux troubles dépressifs prénatals, et je n’ai aucune idée de pourquoi.

Selon le Cleveland Clinic Journal of Medicine, 1 femme sur 7 à 10 développera un trouble dépressif pendant la grossesse. Pour référence, 1 femme sur 5 à 8 souffrira de dépression post-partum. Cela représente chaque année plus d’un demi-million de femmes qui seront confrontées à un trouble dépressif à un moment donné pendant ou après la gestation.

On peut (enfin) parler de dépression et d’anxiété après la naissance du bébé, mais pas pendant la grossesse ? Comme on n’en parle pas couramment en dehors des cercles de mamans, la stigmatisation qui l’entoure est-elle plus profonde ? Logiquement, je savais que je n’avais aucune raison d’avoir honte de ma spirale émotionnelle descendante. Intellectuellement, j’ai compris que les hormones sont un vacarme et qu’il est normal de ressentir autre chose que de l’exaltation face à une grossesse. La réalité de la maternité peut être joyeuse mais aussi brutale. Mais pourquoi cette nuance est-elle si difficile pour notre culture ?

“Nous attendons des gens qu’ils ressentent une manière cohérente et simple de vivre quelque chose d’aussi énorme que créer, donner naissance et élever un bébé, et ce n’est pas juste”, a déclaré Allen. “C’est une chose énorme.” Même pour celles qui ont fait de grands efforts pour tomber enceinte, ce n’est pas si noir ou blanc. “Vivre des problèmes de FIV et de fertilité est difficile, compliqué et traumatisant, et donc il y a cette énorme attente, mais la réalité est qu’être maman est difficile”, a déclaré Allen.

Allen souligne les mémoires de Brooke Shields, La pluie est tombée, publié en 2005, qui contenait l’histoire de la dépression post-partum de Shields, et la presse ultérieure dans laquelle elle en a fait la promotion. Au début, de tels aveux étaient encore nouveaux et Shields a reçu de nombreuses critiques pour avoir ouvertement partagé ses pensées sur l’infanticide et pour avoir pris des médicaments. Aujourd’hui, ce type de vulnérabilité pourrait recevoir beaucoup plus de soutien, mais même en 2024, cela dépend de quel côté de l’allée vous vous situez.

“Dos [in the early 2000s], les gens croyaient que la dépression post-partum signifiait définitivement qu’on ne voulait pas être mère. Maintenant, nous savons que ce n’est tout simplement pas exact », a poursuivi Allen. “Je pense que parce qu’il n’y a pas eu la même normalisation de la dépression pendant la grossesse, nous supposons que cela doit signifier que vous ne voulez pas du bébé, simplement parce que nous n’avons pas assez de pratique pour en parler.”

Toujours. Je suis une femme née dans le Grand Sud au début des années 1980. Les voix patriarcales et puritaines autour desquelles j’ai grandi me parlent encore, voulant me faire croire que toutes ces peurs étaient de ma faute. Je voulais ça, non ? Alors pourquoi…