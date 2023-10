L’expérience d’hospitalité numérique du groupe NUMA attire un investissement de 59 millions de dollars

Marque hôtelière basée à Berlin Groupe NUMA a levé 59 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série C. Le financement était dirigé par Verlinvest et comprenait la participation de Cape Capital et d’investisseurs existants tels que Headline, Cherry Ventures, DN Capital et Soravia. Le groupe NUMA, qui opère dans l’espace entre l’hôtellerie traditionnelle et la location à court terme, utilise ce financement pour développer davantage sa technologie propriétaire et étendre sa plateforme d’hôtellerie numérique à travers l’Europe.

En février 2022, la société a levé 45 millions de dollars de capital de croissance lors d’un nouveau cycle de financement pour développer davantage ses activités.

Fondé en 2019, le groupe NUMA compte plus de 4 500 chambres et appartements dans 10 pays et 28 villes d’Europe, dont Berlin, Rome, Milan et Barcelone. Les propriétés de la société combinent le meilleur de l’hôtellerie, comme une qualité constante, un service client 24 heures sur 24 et une bagagerie, avec des offres traditionnellement trouvées dans les locations à court terme telles que des chambres plus grandes avec cuisine, des emplacements en centre-ville et une connexion Wi-Fi rapide. L’ensemble de l’expérience client, des réservations à l’enregistrement et au départ, est entièrement numérique, avec un service client disponible via WhatsApp.

Le groupe NUMA se présente comme le principal fournisseur de technologie en Allemagne dans le secteur de la location à court terme. Et en effet, l’entreprise semble connaître un grand succès, puisqu’elle exploiterait à ce jour plus de 2 500 unités dans les principales villes européennes, notamment Berlin, Munich, Rome, Milan, Madrid, Barcelone et Vienne.

NUMA s’associe à des investisseurs, des propriétaires immobiliers, des promoteurs et des exploitants d’hôtels pour créer des solutions d’opérateur innovantes basées sur la technologie. La pile technologique exclusive de NUMA augmenterait les bénéfices jusqu’à 40 % pour les exploitants d’hôtels grâce à des processus commerciaux automatisés, une tarification intelligente et des taux d’occupation plus élevés.

Le groupe NUMA a récemment atteint 1,5 milliard d’euros d’actifs immobiliers sous gestion et a conclu un partenariat stratégique avec LaSalle Investment Management pour acquérir, rénover et gérer un portefeuille de 500 millions d’euros de propriétés en Europe occidentale. La mission de l’entreprise est de transformer l’industrie hôtelière européenne, qui représente plus de 100 milliards d’euros. Le groupe NUMA vise à offrir à ses clients une expérience de voyage transparente, numérique et exclusivement organisée sur mobile.

La technologie de l’entreprise, ses outils de tarification et l’utilisation de données anonymisées contribuent à des économies opérationnelles grâce à l’automatisation des processus et à des revenus plus élevés grâce à une tarification intelligente et à une maximisation de l’utilisation. Cela se traduit par une croissance plus durable et une rentabilité structurelle supérieure à la moyenne du secteur.

Le récent cycle de financement a vu l’arrivée de Verlinvest, une société d’investissement internationale soutenue par le groupe brassicole et commercial belge AB InBev et ses familles, en tant que nouvel investisseur. Cape Capital a également rejoint le groupe en tant que nouvel investisseur, tandis que les investisseurs existants tels que Headline, Cherry Ventures, DN Capital et Soravia ont de nouveau participé au cycle de financement.

Christian Gaiser, PDG et co-fondateur de NUMA, a déclaré que la mission de l’entreprise est de créer une nouvelle catégorie dans l’industrie hôtelière qui répond aux besoins des consommateurs modernes. La société vise à créer une meilleure connexion entre les clients et les villes qu’ils visitent et est ravie de débloquer davantage d’emplacements de premier ordre à travers l’Europe grâce à une puissance financière supplémentaire.

Le groupe NUMA a été fondé par Christian Gaiser, Dimitri Chandogin, Gerhard Maringer et Inga Laudiero. La société exploite plus de 4 500 unités dans les grandes villes européennes, notamment Berlin, Munich, Rome, Milan, Madrid, Barcelone et Vienne.

Numa partage des similitudes avec un certain nombre d’autres startups qui se sont positionnées sur le marché en tant que sociétés de gestion hôtelière et de développement de logiciels, axées sur la rationalisation et l’automatisation des hôtels-boutiques et des propriétés locatives appartenant à des investisseurs, des promoteurs et des exploitants hôteliers. Ces sociétés comprennent des sociétés basées aux États-Unis Sondeurqui, comme NUMA, se présente comme une entreprise hôtelière leader de nouvelle génération qui redéfinit l’expérience client grâce à la technologie et au design.

