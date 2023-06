La récente saison des impôts a été relativement fluide par rapport à celle de l’an dernier. Mais l’avocate nationale des contribuables, Erin Collins, voit encore des améliorations à apporter à mesure que l’IRS déploie des changements dans le plan de financement.

« Dans l’ensemble, la différence entre la saison de dépôt 2022 et la saison de dépôt 2023 était comme le jour et la nuit », a écrit Collins dans son rapport de mi-année au Congrès. Cette année, l’expérience des contribuables « s’est considérablement améliorée » par rapport à 2022, a-t-elle déclaré.

Au 22 avril, l’arriéré des retours papier originaux est passé de 13,3 millions à 2,6 millions, les remboursements sont généralement arrivés plus rapidement et le service client s’est amélioré sur les principales lignes téléphoniques, selon le rapport.

Cependant, l’agence a des problèmes persistants, notamment une pile de déclarations modifiées et de correspondance avec les contribuables, a écrit Collins. La réduction des déclarations modifiées – qui nécessitent un traitement manuel – n’a diminué que de 6 % d’avril 2022 à avril 2023.

De nombreux retards de retour d’entreprise modifiés sont dus au soi-disant crédit de rétention des employés, un allégement fiscal compliqué de l’ère pandémique que l’IRS cible pour les demandes inexactes et frauduleuses. Au 3 mars, plus de 866 000 entreprises avaient réclamé et reçu le crédit, totalisant plus de 152,6 milliards de dollars, selon le dernier Livre de données IRS.