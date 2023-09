L’expérience d’échange secret de Gary Neville et Jill Scott sur les réseaux sociaux met en lumière la discrimination fondée sur le sexe

En tant que l’un des commentateurs les plus virulents du football, Gary Neville est habitué aux insultes des fans.

Cependant, en l’espace de cinq jours en mai, les attaques qu’il a reçues sur les réseaux sociaux ne ressemblaient à rien de ce qu’il avait connu auparavant.

Pour Jill Scott, en revanche, c’était tristement familier.

« Une grande partie de ce qui se passe sur les réseaux sociaux est mise en avant, simplement en raison de votre sexe », a déclaré l’international anglais à la retraite Scott, qui s’est désormais lancé dans une carrière d’analyste de télévision.

Elle et Neville ont échangé leurs comptes sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, dans le cadre d’une initiative de Heineken appelée The Social Swap, destinée à lutter contre les préjugés sexistes dans le football sur les réseaux sociaux.

Scott et Neville ont publié leurs opinions sur une série de questions liées au sport, mais l’ont fait en secret sur les comptes de chacun.

Neville a été témoin des préjugés auxquels Scott et d’autres femmes doivent faire face.

« Il ne s’agit pas seulement de désaccords généraux », a déclaré l’ancien défenseur de Manchester United à l’Associated Press. «Ils ne disent pas ‘C’est une fausse opinion, Jill.’ Ils disent en fait que vous ne devriez pas faire de commentaires à ce sujet parce que vous êtes une femme.

«Si quelqu’un me disait ‘Gary, je pense que tu es un absolu…’, je suis d’accord avec ça. Ils me disent qu’ils ne m’aiment pas. Mais s’ils essayaient réellement de me réprimer parce qu’ils pensent que je ne devrais pas être autorisé à parler de quelque chose, je pense que c’est plus dangereux que d’exprimer une opinion négative.»

Scott et Neville ont parlé à The AP avant le 20 juillet et août. La 20e Coupe du monde féminine a eu lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le tournoi a mis en valeur la croissance rapide du football féminin et sa popularité mondiale. Mais cela a également été éclipsé par Luis Rubiales, qui a embrassé la joueuse Jenni Hermoso sur les lèvres sans son consentement lors de la cérémonie de remise des trophées après que l’Espagne a été sacrée championne. Rubiales a finalement démissionné dimanche de son poste de président de la fédération espagnole de football.

En juillet, Women in Football – un réseau de professionnelles travaillant dans et autour du football – a publié une enquête selon laquelle 82 % des femmes pratiquant ce sport avaient été victimes de discrimination sur leur lieu de travail.

Scott dit que la discrimination est monnaie courante sur les réseaux sociaux pour les femmes dans le football. Son récit a reçu cinq fois plus de réponses sexistes que celui de Neville au cours de l’expérience.

« Cela peut vraiment affecter votre vie de tous les jours », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle recevait des commentaires sur ses vêtements et son apparence. « Je pense aussi que si vous êtes une femme, si vous allez à la télévision, vous devez avoir l’air bien. » Le meilleur que vous puissiez voir. Il y a beaucoup d’obstacles que nous devons surmonter avant même de mettre ce microphone à notre bouche. «

Scott, qui faisait partie de l’équipe d’Angleterre vainqueur du Championnat d’Europe l’année dernière, a également dû s’habituer aux abus en ligne en tant que joueur. Elle a déclaré que certains joueurs de Sarina Wiegman avaient quitté les réseaux sociaux pour éviter toute distraction avant ce tournoi.

« C’est tout simplement triste que vous deviez vous retirer d’une plateforme juste à cause des guerriers du clavier qui tentent de vous rabaisser », a-t-elle déclaré. « Mais vous devez vous protéger. »

Les abus en ligne dans le football en général sont devenus un tel problème qu’avant la Coupe du monde masculine de l’année dernière, l’instance dirigeante du sport, la FIFA, a lancé un service de protection des médias sociaux pour réprimer les discours de haine et la discrimination.

Dans le cadre de l’initiative de Heineken, la société s’est associée à la société de technologie Arwen pour offrir à certains fans un accès gratuit à son outil de modération en ligne basé sur l’IA, qui filtre les contenus négatifs des flux de médias sociaux.

En plus des commentaires sexistes, les footballeurs ont été victimes d’insultes racistes en ligne.

« Le comportement dans les stades s’est bien amélioré en Premier League », a déclaré Neville. « On ne voit plus autant de hooliganisme. Les familles, les hommes, les femmes et les enfants regardent plus que jamais, mais cela se transfère sur le plan social, les abus loin des stades. Ce n’est donc pas que le problème a disparu, il a simplement été transféré.»

Malgré les résultats de l’échange, Scott pense que les attitudes changent à l’égard des femmes dans le football. Elle estime également qu’il faut faire davantage pour soutenir le football féminin.

« Parfois, en tant que femmes, nous nous contentons de cela. C’est comme si nous devrions toujours être reconnaissants pour les choses. C’est là que nous devons continuer à insister tout le temps », a-t-elle déclaré. « Il ne s’agit pas pour les femmes de tout faire, je pense que c’est l’égalité des chances qui compte. Mais nous avons également besoin de cette équité en termes de soutien parce que nous n’avons pas eu le même parcours ni les mêmes opportunités que les gars.

