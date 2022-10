L’expérience de Tasha Sims est essentielle dans le choix du greffier et de l’enregistreur du comté de DeKalb – Shaw Local

Pour l’éditeur:

J’encourage les électeurs du comté de DeKalb, quelle que soit leur affiliation politique, à prendre en compte trois facteurs importants lors du vote pour le greffier et l’enregistreur du comté de DeKalb : les qualifications, l’expérience et le dévouement.

Tasha Sims réside depuis toujours dans le comté de DeKalb et est impliquée dans le gouvernement du comté de DeKalb depuis 15 ans. Au cours de cette période, elle a acquis de l’expérience dans tous les aspects du bureau du greffier et de l’enregistreur du comté, y compris l’enregistrement, les élections, les registres d’état civil et l’extension fiscale.

De plus, au cours des 9 dernières années, Tasha Sims a occupé le poste d’assistante exécutive de l’administrateur du comté. Elle a été secrétaire du conseil du comté de DeKalb, du district de la réserve forestière du comté de DeKalb et de la commission des bâtiments publics, gagnant le respect des responsables du comté et des citoyens du comté de DeKalb.

Tasha Sims possède les qualifications, l’expérience et le dévouement nécessaires pour s’acquitter pleinement des responsabilités de greffier et d’enregistreur du comté de DeKalb à compter du jour n ° 1, et elle mérite votre vote.

Daniel Klein

Sycomore

Professeur agrégé, émérite à la School of Health Studies de la Northern Illinois University