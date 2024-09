L’expérience de Richard Gere sans abri dans ses propres mots – une situation de vie difficile explorée

Richard Gere est une star hollywoodienne avec une carrière impressionnante qui dure depuis des décennies.

Mais la célèbre star a déjà vécu ce que c’est que de vivre dans la rue et à l’approche de la Journée mondiale des sans-abri, de nombreux fans ne seront pas au courant de la situation difficile de Richard et ne pourront donc pas en savoir plus sur le sans-abrisme.

En 2014, Richard posait comme un pauvre type assis aux coins des rues pendant 45 minutes d’affilée, ressemblant à l’ombre de sa star de cinéma.

À l’époque, il réalisait un film de style documentaire sur la vie dans la rue intitulé Le temps hors de l’esprit.

Richard a joué un homme aux prises avec des problèmes de santé mentale qui a dû survivre à New York en mangeant dans des poubelles, en mendiant de l’argent et en dormant sur des bancs.

© Le Partenariat cinématographique Richard s’est fait passer pour un sans-abri

Il a fait des découvertes déchirantes.

« C’était bizarre », a-t-il déclaré.Il a déclaré à propos des gens qui le trouvaient méconnaissable : « Tant que j’étais dans le personnage, je pouvais voir les gens à deux pâtés de maisons de distance, et je pouvais me faire une opinion en fonction de la façon dont j’étais habillé. J’étais très visible pour eux. »

« Les gens ont peur d’être aspirés dans un trou noir d’échec et de misère. Mais cela touche quelque chose de profond en chacun de nous. Aucun d’entre nous n’est suffisamment sûr que cela ne puisse pas nous arriver aussi. »

© Le Partenariat du Film Richard Gere a déclaré que personne ne le reconnaissait lorsqu’il « vivait » dans la rue

Richard est un militant de longue date pour Coalition des sans-abri de New York et je ne peux pas exprimer à quel point c’est difficile pour ceux qui vivent dans la pauvreté.

« Être sans-abri vous soumet à une expérience déshumanisante », il a dit Le grand problème« Se déplacer dans les refuges implique le cauchemar bureaucratique d’être traité, un peu comme un criminel, afin d’avoir un endroit où dormir.

© Le Partenariat du Film Richard voulait sensibiliser les gens à la cause des sans-abri.

« Trop de sans-abri sont parqués pour la nuit et jetés dehors le lendemain matin. Pour réussir, l’approche doit se tourner vers des logements plus permanents. Il faut une communauté, un visage amical, une générosité d’esprit et un grand sens de la patience. Ce sont les qualités qui peuvent sauver une vie.

Lorsqu’il croise une personne sans-abri, il ne l’ignore pas, insistant même si vous ne pouvez lui offrir qu’un contact visuel ou « une pensée silencieuse du genre ‘Je te souhaite du bonheur’ » qui peut lui donner l’impression d’être humain.

© GETTY IMAGES Richard Gere visite le siège de l’association caritative pour les sans-abri, Crisis.

« Si Richard Gere, qui a de l’argent et de la célébrité – et dans cette situation tout le monde pense du bien de moi – peut-on me traiter comme un déchet au coin d’une rue ? C’est une leçon profonde pour moi personnellement, mais elle devrait l’être aussi pour un public. il a réitéré auprès du média.

« Cela a radicalement changé ma vision de moi-même et du tissu social qui m’entoure. »

© Getty Richard est impliqué dans des associations caritatives pour les sans-abri depuis des années

La Journée mondiale des sans-abri est célébrée le 10 octobre 2024.